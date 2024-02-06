Режиссер Диабло Коди рассказала, что общего у фильмов «Тело Дженнифер» и «Лиза Франкенштейн»

Режиссер Диабло Коди поделилась подробностями о новом фильме “Лиза Франкенштейн”. Действие его развернется в той же вселенной, что и «Тело Дженнифер» с Меган Фокс в главной роли. Мало того, если фильм встретят благосклонно, то Коди возможно вернется и к работе над продолжением “тела”.

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Последний, напомним, вышел в 2009 году и с треском провалился, с трудом набрав 5,5 балла на IMDB. По словам Коди, ей нелегко далось такое отношение зрителей и критиков, но это ее не остановило.

«Я решила, что действие фильма “Лиза Франкенштейн” развернутся в той же вселенной, что и “Тело Дженнифер”. Но это не значит, что вы увидите какие-либо явные отсылки - лишь некоторые намеки” — рассказала Диабло Коли.