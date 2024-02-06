"Таджикфильм" снимет картину с рабочим названием "Тишина в горах"

Государственная киностудия "Таджикфильм" совместно с петербургским "Лендоком" планирует снять в Таджикистане художественный фильм "Тишина в горах". Как сообщил ТАСС директор "Таджикфильма" Махмадсаид Шохиён, съемки планируются весной этого года.

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"В марте мы будем начинать [съемки] совместного фильма "Тишина в горах" с "Лендоком". Группа из 60-70 человек приедет в Таджикистан, <...> это совместный проект", - сказал он, отметив, что съемки также продолжатся в апреле.

Собеседник агентства отметил, что картина будет рассказывать о приключениях туристической группы в горах Таджикистана, не раскрыв других подробностей. Название картины, по словам директора киностудии, является рабочим, однако возможно оно будет сохранено к релизу картины.

"Тизер мы здесь снимали, монтировали, в нем участвовали наши актеры, узбекские актеры, российские актеры", - сказал он.

Он уточнил, что это будет первый совместный проект таджикской киностудии с Россией, когда фильм полностью будет снят в республике.

"Мы снимали фильмы, но это были несколько эпизодов, несколько моментов, но полностью фильм снимать в Таджикистане - я думаю, [это произойдет] впервые", - сказал он, добавив, что в Таджикистане планируются 25 съемочных дней.

Киностудия "Таджикфильм" ведет свою историю с 1930 года, когда был учрежден трест "Таджиккино", нынешнее название она получила в 1961 году. Первой цветной и одной из наиболее известных картин киностудии стала "Я встретил девушку" 1957 года. В 2023 году студия занималась производством четырех полнометражных, двух короткометражных, семи документальных и двух анимационных фильмов, а также провела первый Душанбинский международный кинофестиваль.