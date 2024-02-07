Вышел дублированный русский трейлер «Май декабрь»

В преддверии премьеры романтической драмы «Май декабрь» в отечественных кинотеатрах создатели представили русский трейлер фильма.

© Чемпионат.com

Главные роли исполнили Натали Портман, Джулианна Мур и Чарльз Мелтон. Лента будет доступна в российских кинозалах с 29 февраля.

Видео доступно в группе «Кинокиоск» ВКонтакте. Права на видео принадлежат Gloria Sanchez Productions.

В центре истории окажутся супруги, бывшие ученик и его учительница, воспитывающие двух близнецов. О них решают снять фильм, но приехавшая к ним для подготовки к роли актриса ставит хрупкое семейное счастье под угрозу.