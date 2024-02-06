Русский музей снял мультфильм "Азбука спорта"

В основу проекта легли известные картины русских художников.

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В Центре мультимедиа Государственного Русского музея состоялась презентация мультфильма "Азбука спорта", передает ТАСС сегодня, 6 февраля.

Мультфильм называется так потому, что в нем показаны виды спорта, названия которых начинаются на пять первых букв русского алфавита: альпинизм, бег, велоспорт, гребля, дзюдо. В основе проекта – живописные произведения русских и советских художников на тему физкультуры и спорта. Это картины Александра Дейнеки, Натальи Гончаровой, Сергея Лучишкина и Петра Новикова.

Мультфильм сняли студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Екатерина Тимофеева и Дарья Беляева с использованием полотен из фондов Русского музея. На его электронных ресурсах можно будет смотреть новинку.

Первыми зрителями проекта стали петербургские школьники, которые приглашенные на показ в Центр мультимедиа.

В создании мультфильма участвовали представители туристического клуба для незрячих и слабовидящих спортсменов "Масштаб+". Соавтор мультфильма Екатерина Тимофеева подчеркнула, что проект ориентирован и на людей с особенностями зрения: в нем использован яркий контраст черного с белым, чтобы слабовидящие граждане различали силуэты.