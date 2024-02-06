«Любимый ребенок!». Сценарист Золотарев о новом сезоне «13 Клинической»

«Сценарий довольно замысловатый. Дело в том, что этот большой, масштабный мир прорабатывался с самого начала, еще до создания первого сезона. И материала хватит на много сезонов. На написание сценария ушло несколько лет. Это один из моих любимых проектов, потому что это первая работа, которую мы с Аленой Акимовой придумали и сделали самостоятельно. Мы относимся к этому сценарию как к любимому ребенку — с некоторым пиететом и особой любовью», — сказал Золотарев.