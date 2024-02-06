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Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год

Фонд кино определил перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, сообщается на его сайте.

Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год
© Unsplash

В него вошли: АО "ВБД груп"; АО "Дирекция кино"; ООО "1-2-3 продакшн"; ООО "Арт пикчерс студия"; ООО "Водород 2011"; ООО "Кинокомпания "СТВ"; ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова"; ООО "Централ партнершип".

По сравнению с 2023 годом из перечня исключили компании "Базелевс" и "Марс медиа энтертейнмент".

Включенные в реестр кинокомпании могут получить преференции при распределении господдержки.

Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и фондом.

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Никита Михалков