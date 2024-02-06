Нейросеть показала мультфильм «Атлантида» в виде фильма с принцессой

Автор телеграм-канала «Нейросеть рисует» опубликовал подборку артов анимационной ленты «Атлантида: Затерянный мир» в виде фильма с реальными актерами. Благодаря нейросети культовую работу Disney можно увидеть с нового ракурса.

В этой версии главный герой картины Майло Тэтч немного напоминает Тома Холланда из «Анчартеда» и Гарри Поттера. А вот принцесса Атлантиды Кида осталась такой же привлекательной, какой была в оригинале.