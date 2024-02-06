Что известно о фильме «Сто лет тому вперед»: дата выхода и сюжет фильма

Весной 2024 года российские зрители увидят фильм «Сто лет тому вперед» — вольную адаптацию одноименной повести советского фантаста Кира Булычева. Картина расскажет о приключениях Алисы Селезневой из будущего — эта героиня уже не раз появлялась как на советских, так и на российских экранах.

© Лента.ру

«Лента.ру» рассказывает, когда фильм «Сто лет тому вперед» появится в прокате, какие актеры сыграют в нем ключевые роли и чем новая экранизация будет отличаться от первоисточника.

Когда выйдет фильм «Сто лет тому вперед»

Первый тизер грядущей картины увидели полноценный трейлер проекта, еще один появился в сети 25 января 2024 года. Изначально премьера была назначена на конец 2023 года, однако позже ее перенесли на четыре месяца.

Премьера фильма «Сто лет тому вперед» в России состоится 18 апреля 2024 года

Сперва на пост режиссера проекта Егора Баранова («Детективный синдром», «Саранча»), однако позже эту должность получил Александр Андрющенко, до этого работавший над фильмом «Напарник» и первыми «Елками». Одним из сценаристов стал Андрей Золотарев, среди проектов которого — фильмы «Лед» и «Притяжение», а также сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Андрющенко рассказал, что работа над фильмом «Сто лет тому вперед» стала серьезным испытанием для съемочной группы. Благодаря современным технологиям и компьютерной графике создатели картины смогли детально воссоздать мир, который придумал Кир Булычев.

Одной из главных задач было открыть Вселенную Кира Булычева новому поколению зрителей

Александр Андрющенко – режиссер фильма «Сто лет тому вперед»

Сюжет

«Сто лет тому вперед» — повесть детского писателя и фантаста Кира Булычева, часть его приключенческого цикла «Приключения Алисы». Первое произведение из серии, повесть «Девочка, с которой ничего не случится», увидело свет в 1965 году, а последнее, книга «Алиса и Алисия», было опубликовано в 2003-м.

>50 работ входит в фантастический цикл «Приключения Алисы»: это романы, повести и рассказы

Девочка по имени Алиса Селезнева (в исполнении Дарьи Верещагиной) живет в нашем мире, но на сто лет позже современности — вместе со своим отцом космобиологом Игорем Селезневым (Константин Хабенский) она долгое время путешествовала по космосу, чтобы отыскать экзотических зверей. Однако девочку не покидает мысль о пропавшей матери Кире (Виктория Исакова), которую Алиса потеряла в раннем детстве.

Чтобы отыскать мать, Алиса из будущего решает отправиться в прошлое — так она оказывается в современной Москве. Здесь живет простой старшеклассник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн), который не знает ничего о космических перелетах и будущем. Однако именно в его школе преподает пропавшая Кира Селезнева.

События картины развернутся в Москве 2024 и 2124 годов. Подросткам, которые живут в разных мирах, придется объединиться, чтобы вернуть мать Алисы, а также сразиться с опасными космическими пиратами, вернуть привычный ход времени и спасти прошлое и настоящее.

Фантастическая картина «Сто лет тому вперед» не будет точной экранизацией булычевской повести

Сценарист фильма Андрей Золотарев рассказал: «"Сто лет тому вперед" — это новое прочтение творчества Кира Булычева». По его словам, фильм не будет копировать конкретное произведение, при этом в основу истории ляжет фантастическая вселенная «Приключений Алисы».

Сценарист добавил, что создатели картины стремились сохранить все важные элементы творчества Булычева: героев его книг, места и события, которые так любят поклонники писателя.

В новой ленте зрители увидят отсылки ко вселенной Булычева, а также к предыдущим экранизациям — в трейлере картины, вышедшем 25 января 2024 года, звучит песня из телефильма «Гостья из будущего»: «Прекрасное далеко» в новой обработке.

Актерский состав

В фильме «Сто лет тому вперед» сыграют как начинающие артисты, так и именитые звезды российской киноиндустрии: в касте картины заявлены Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Какие актеры сыграют в фильме «Сто лет тому вперед»?

Дарья Верещагина («Трудные подростки») — Алиса Селезнева. Главная героиня фильма, школьница из 2124 года, которая путешествует на другие планеты вместе со своим отцом, чтобы отыскать редких животных для московского зоопарка.

Марк Эйдельштейн («Монастырь») — Коля Герасимов. Главный герой фильма, школьник из 2024 года, который ничего не знает о будущем и космических приключениях. Интересно, что в оригинальном произведении Кира Булычева у Коли была другая фамилия — Наумов — а вот фамилия Герасимов перекочевала в фильм из советской картины «Гостья из будущего».

Константин Хабенский («Ночной дозор») — профессор Игорь Селезнев. Отец Алисы, космический биолог, занимающийся поиском редких инопланетных животных для московского зоопарка.

Виктория Исакова ( «Оттепель»

Александр Петров («Лед») — Весельчак У. Космический пират, главный антагонист фильма.

Юра Борисов («Серебряные коньки») — Глот. Космический пират, напарник Весельчака У.

Также в картине зрители увидят робота Вертера, впервые заявленного в телефильме «Гостья из будущего». Это разумный андроид, который работает в Институте времени. В советской экранизации роль Вертера исполнял актер Евгений Герасимов («Петровка, 38»). В новом фильме этот персонаж будет создан с помощью компьютерной графики и будет говорить голосом Федора Бондарчука.

Также в картине появятся Кирилл Митрофанов («Пингвины моей мамы»), Софа Цибирева («Контейнер») и Матвей Астраханцев («Эпидемия») — они сыграют одноклассников Коли Герасимова.

Экранизации книг Кира Булычева

Советские

Многие истории о школьнице из будущего Алисе Селезневой в советское время были экранизированы. Самые известные проекты — мультфильм Романа Качанова «Тайна третьей планеты» (в его основу легла повесть «Путешествие Алисы») и советская картина «Гостья из будущего» — она, как и грядущий фильм, основана на булычевской повести «Сто лет тому вперед». Телефильм Павла Арсенова, состоящий из пяти серий, стал одним из значимых произведений кинематографа СССР и подарил зрителям песню «Прекрасное далеко».

Советские экранизации историй про Алису Селезневу:

фильм «Лиловый шар»

фильм «Остров ржавого генерала» (1988);

кукольный мультфильм «Узники "Ямагири-мару"» (1988).

Российские

Российские мультипликаторы тоже вдохновлялись книгами о «девочке с Земли» для создания своих работ — в 2009 году зрители увидели полнометражный мультфильм «День рождения Алисы» по одноименной повести, а в 2014 году приключения Алисы легли в основу мультсериала «Алиса знает, что делать».

Российская лента «Сто лет тому вперед» — первая игровая экранизация повести Булычева, снятая после распада СССР