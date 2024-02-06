$90.68-0.5697.44-0.78
Войти в почту

Что известно о фильме «Сто лет тому вперед»: дата выхода и сюжет нового фильма об Алисе Селезневой

Весной 2024 года российские зрители увидят фильм «Сто лет тому вперед» — вольную адаптацию одноименной повести советского фантаста Кира Булычева. Картина расскажет о приключениях Алисы Селезневой из будущего — эта героиня уже не раз появлялась как на советских, так и на российских экранах.

Что известно о фильме «Сто лет тому вперед»: дата выхода и сюжет фильма
© Лента.ру

«Лента.ру» рассказывает, когда фильм «Сто лет тому вперед» появится в прокате, какие актеры сыграют в нем ключевые роли и чем новая экранизация будет отличаться от первоисточника.

Когда выйдет фильм «Сто лет тому вперед»

Первый тизер грядущей картины увидели полноценный трейлер проекта, еще один появился в сети 25 января 2024 года. Изначально премьера была назначена на конец 2023 года, однако позже ее перенесли на четыре месяца.

Премьера фильма «Сто лет тому вперед» в России состоится 18 апреля 2024 года

Сперва на пост режиссера проекта Егора Баранова («Детективный синдром», «Саранча»), однако позже эту должность получил Александр Андрющенко, до этого работавший над фильмом «Напарник» и первыми «Елками». Одним из сценаристов стал Андрей Золотарев, среди проектов которого — фильмы «Лед» и «Притяжение», а также сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Андрющенко рассказал, что работа над фильмом «Сто лет тому вперед» стала серьезным испытанием для съемочной группы. Благодаря современным технологиям и компьютерной графике создатели картины смогли детально воссоздать мир, который придумал Кир Булычев.

Одной из главных задач было открыть Вселенную Кира Булычева новому поколению зрителей

Александр Андрющенко – режиссер фильма «Сто лет тому вперед»

Сюжет

«Сто лет тому вперед» — повесть детского писателя и фантаста Кира Булычева, часть его приключенческого цикла «Приключения Алисы». Первое произведение из серии, повесть «Девочка, с которой ничего не случится», увидело свет в 1965 году, а последнее, книга «Алиса и Алисия», было опубликовано в 2003-м.

>50 работ входит в фантастический цикл «Приключения Алисы»: это романы, повести и рассказы

Девочка по имени Алиса Селезнева (в исполнении Дарьи Верещагиной) живет в нашем мире, но на сто лет позже современности — вместе со своим отцом космобиологом Игорем Селезневым (Константин Хабенский) она долгое время путешествовала по космосу, чтобы отыскать экзотических зверей. Однако девочку не покидает мысль о пропавшей матери Кире (Виктория Исакова), которую Алиса потеряла в раннем детстве.

Чтобы отыскать мать, Алиса из будущего решает отправиться в прошлое — так она оказывается в современной Москве. Здесь живет простой старшеклассник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн), который не знает ничего о космических перелетах и будущем. Однако именно в его школе преподает пропавшая Кира Селезнева.

События картины развернутся в Москве 2024 и 2124 годов. Подросткам, которые живут в разных мирах, придется объединиться, чтобы вернуть мать Алисы, а также сразиться с опасными космическими пиратами, вернуть привычный ход времени и спасти прошлое и настоящее.

Фантастическая картина «Сто лет тому вперед» не будет точной экранизацией булычевской повести

Сценарист фильма Андрей Золотарев рассказал: «"Сто лет тому вперед" — это новое прочтение творчества Кира Булычева». По его словам, фильм не будет копировать конкретное произведение, при этом в основу истории ляжет фантастическая вселенная «Приключений Алисы».

Сценарист добавил, что создатели картины стремились сохранить все важные элементы творчества Булычева: героев его книг, места и события, которые так любят поклонники писателя.

В новой ленте зрители увидят отсылки ко вселенной Булычева, а также к предыдущим экранизациям — в трейлере картины, вышедшем 25 января 2024 года, звучит песня из телефильма «Гостья из будущего»: «Прекрасное далеко» в новой обработке.

Актерский состав

В фильме «Сто лет тому вперед» сыграют как начинающие артисты, так и именитые звезды российской киноиндустрии: в касте картины заявлены Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Какие актеры сыграют в фильме «Сто лет тому вперед»?

  • Дарья Верещагина («Трудные подростки») — Алиса Селезнева. Главная героиня фильма, школьница из 2124 года, которая путешествует на другие планеты вместе со своим отцом, чтобы отыскать редких животных для московского зоопарка.
  • Марк Эйдельштейн («Монастырь») — Коля Герасимов. Главный герой фильма, школьник из 2024 года, который ничего не знает о будущем и космических приключениях. Интересно, что в оригинальном произведении Кира Булычева у Коли была другая фамилия — Наумов — а вот фамилия Герасимов перекочевала в фильм из советской картины «Гостья из будущего».
  • Константин Хабенский («Ночной дозор») — профессор Игорь Селезнев. Отец Алисы, космический биолог, занимающийся поиском редких инопланетных животных для московского зоопарка.
  • Виктория Исакова («Оттепель») — Кира Селезнева. Мать Алисы, пропавшая, когда девочка была еще совсем маленькой. По какой-то причине работает учителем в московской школе в 2024 году, где учится Коля Герасимов.
  • Александр Петров («Лед») — Весельчак У. Космический пират, главный антагонист фильма.
  • Юра Борисов («Серебряные коньки») — Глот. Космический пират, напарник Весельчака У.

Также в картине зрители увидят робота Вертера, впервые заявленного в телефильме «Гостья из будущего». Это разумный андроид, который работает в Институте времени. В советской экранизации роль Вертера исполнял актер Евгений Герасимов («Петровка, 38»). В новом фильме этот персонаж будет создан с помощью компьютерной графики и будет говорить голосом Федора Бондарчука.

Также в картине появятся Кирилл Митрофанов («Пингвины моей мамы»), Софа Цибирева («Контейнер») и Матвей Астраханцев («Эпидемия») — они сыграют одноклассников Коли Герасимова.

Экранизации книг Кира Булычева

Советские

Многие истории о школьнице из будущего Алисе Селезневой в советское время были экранизированы. Самые известные проекты — мультфильм Романа Качанова «Тайна третьей планеты» (в его основу легла повесть «Путешествие Алисы») и советская картина «Гостья из будущего» — она, как и грядущий фильм, основана на булычевской повести «Сто лет тому вперед». Телефильм Павла Арсенова, состоящий из пяти серий, стал одним из значимых произведений кинематографа СССР и подарил зрителям песню «Прекрасное далеко».

Советские экранизации историй про Алису Селезневу:

  • фильм «Лиловый шар» (1987);
  • фильм «Остров ржавого генерала» (1988);
  • кукольный мультфильм «Узники "Ямагири-мару"» (1988).

Российские

Российские мультипликаторы тоже вдохновлялись книгами о «девочке с Земли» для создания своих работ — в 2009 году зрители увидели полнометражный мультфильм «День рождения Алисы» по одноименной повести, а в 2014 году приключения Алисы легли в основу мультсериала «Алиса знает, что делать».

Российская лента «Сто лет тому вперед» — первая игровая экранизация повести Булычева, снятая после распада СССР

К произведениям Булычева обращались и авторы из других стран: телефильмы об Алисе снимали в Словакии, Польше и Болгарии.

Фильмы и сериалы
Петровка, 38
Напарник
Узник
Лиловый шар
Гостья из будущего
Тайна третьей планеты
Ёлки
Эпидемия
Оттепель
Притяжение
Лёд
Кирилл Митрофанов
Дарья Верещагина
Марк Эйдельштейн
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Игорь Селезнев
Роман Качанов
Кир Булычев
Егор Баранов
Андрей Золотарев
Павел Арсенов
Алиса Селезнева
Евгений Герасимов
Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Федор Бондарчук
Константин Хабенский