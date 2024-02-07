Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после экранизации

Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после его экранизации – «Читай-город»
В первую неделю после выхода в прокат фильма «Мастер и Маргарита» продажи одноименного романа Михаила Булгакова выросли в 2,5 раза, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба сети книжных магазинов «Читай-город».
«Успешная экранизация работает как триггер к покупке книги. Из последнего – «Мастер и Маргарита», собравшая в прокате больше 1 млрд руб., повлияла на продажи первоисточника. Спрос на книгу увеличился в 2,5 раза в первую неделю после выхода фильма, это данные сети», – сказали в пресс-службе.
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» вышел на экраны 25 января. Главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Розин и Полина Ауг.
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