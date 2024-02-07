Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после экранизации

«Успешная экранизация работает как триггер к покупке книги. Из последнего – «Мастер и Маргарита», собравшая в прокате больше 1 млрд руб., повлияла на продажи первоисточника. Спрос на книгу увеличился в 2,5 раза в первую неделю после выхода фильма, это данные сети», – сказали в пресс-службе.