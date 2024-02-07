Первый взгляд на фильм «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца»

Культовый режиссёр Фрэнсис Форд Коппола выложил у себя в социальных сетях первое промо фильма «Мегалополис». На нём можно увидеть название ленты и город на заднем плане.

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Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

СОЦСЕТИ ФРЭНСИСА ФОРДА КОППОЛЫ