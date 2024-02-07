Киностудия Горького готовит сериал по мотивам книги Чуковского

Киностудия Горького готовит сериал «От двух до пяти» по мотивам книги Чуковского
Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького работает над проектом игрового сериала "От двух до пяти" по произведению Корнея Чуковского. Это будет проект для семейной аудитории. В Москве завершились съемки пилотного эпизода. Планируется, что сериал "От двух до пяти" будет состоять из эпизодов хронометражем около 20 минут. Каждая серия будет посвящена определенной теме. Помимо ситуаций и фраз, характерных для современной жизни, авторы включат в сериал множество прямых цитат и отсылок к книге.
"Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького готовится представить рынку уникальный сериал по мотивам знаменитой книги Корнея Чуковского. Это будет первый за очень долгое время игровой проект сразу с тремя детьми младше шести лет в главных ролях. Со дня публикации "От двух до пяти" прошло почти сто лет, но книга никогда не утратит актуальности. Дети продолжают придумывать уморительные фразы, подражая родителям, ставят их в неловкое положение, удивляют самыми невероятными "почему". Наша адаптация покажет, как живой детский язык может повлиять на жизнь современной семьи", - рассказала генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.
Роли мамы и папы в пилотном эпизоде исполнили Виктор Хориняк ("Непослушник", "Последний богатырь", "Родком") и Агата Муцениеце ("Тур с Иванушками", "Стая", "Тобол").Главные детские роли сыграли шестилетний Константин Каримов ("Король и шут", "Большой дом"), Арина Шелобанова и Леонард Коренфельд. В роли бабушки - Людмила Артемьева ("Баба Яга спасает мир", "Большая секунда", "Сваты"), дедушку играет Александр Половцев ("Восьмидесятые", "Улицы разбитых фонарей").
"У меня от начала съемок впечатление очень светлое, на проекте готовый сценарий и хорошая команда. Конечно, для взрослых актеров взаимодействовать с маленькими детьми разных возрастов задача непростая - к каждому нужен свой подход. Дети всегда непосредственны и непредсказуемы, но, когда их много в кадре, и картины получаются очень живыми", - говорит актер Виктор Хориняк.
"Дети - просто взрыв энергии, совсем маленькие и безумно талантливые. На съемочной площадке царит теплый, добрый, светлый хаос, все время какое-то действие происходит - и это здорово. Вообще хорошо, что сейчас появляется больше новых детских фильмов и сериалов, еще недавно их практически не было. Для меня честь принимать участие в таких проектах", - говорит актриса Агата Муцениеце.
"Работа с детьми - это наслаждение, чудесное времяпрепровождение. Я считаю, что мне повезло. Прекрасный проект, сохранивший главный принцип книги Чуковского: лови это сладкое мгновение, когда дети формируют свой внутренний мир и озвучивают его", - отмечает актриса Людмила Артемьева, исполняющая роль бабушки.
"Это добрый, душевный проект, и я с удовольствием согласился принять в нем участие. Продюсеры собрали прекрасную актерскую команду, и на площадке атмосфера чудесная", - отмечает в свою очередь актер Александр Половцев.