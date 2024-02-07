Киностудия Горького готовит сериал по мотивам книги Чуковского

"Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького готовится представить рынку уникальный сериал по мотивам знаменитой книги Корнея Чуковского. Это будет первый за очень долгое время игровой проект сразу с тремя детьми младше шести лет в главных ролях. Со дня публикации "От двух до пяти" прошло почти сто лет, но книга никогда не утратит актуальности. Дети продолжают придумывать уморительные фразы, подражая родителям, ставят их в неловкое положение, удивляют самыми невероятными "почему". Наша адаптация покажет, как живой детский язык может повлиять на жизнь современной семьи", - рассказала генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.