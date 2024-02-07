Пять героев мультфильмов, которые могут раздражать при просмотре
Мультфильмы — чаще всего это добро, милота и радость, но порой и в них находится место и более раздражающим героям. Таким, что при просмотре хочется раскрыть самые тёмные стороны своей личности.
Тлум.Ру вспоминает 5 мультгероев, чьё появление на экранах нередко вызывает раздражение у зрителей. И нет, это не в коем случае не претензия — такие персонажи очень нужны, чтобы добавлять происходящему интереса и глубины, а сюжету — необходимое движение. К тому же, многие как раз таких вот героев и обожают. Так что будем смотреть, кто вызывает больше всего разнообразных эмоций.
№ 1. Скрэппи-Ду, «Скуби-Ду»
Телешоу о Скуби-Ду — настоящая анимационная классика, особенно для тех, кто рос в девяностые-нулевые, но есть в этом мультсериале эпизоды, которые мало кому нравятся. Это те серии, в которых фигурирует такой персонаж, как Скрэппи — щенок немецкого дога и племянник Скуби-Ду. Он оказался надоедливым, наивным и приставучим героем. Очень скоро студия Hanna-Barbera поняла, что зрители не любят героя, так что они превратили его в злодея в полнометражном фильме по сериалу.
№ 2. Губка Боб, «Губка Боб Квадратные Штаны»
Помните, как в мультсериале Сквидвард вечно раздражался, что Губка Боб и его друзья никак не оставят его в покое? В детстве это порой казалось забавным, но, чем старше мы становились, тем больше мы понимали Сквидварда. Губка Боб — довольно глупый и наивный персонаж, и из-за этого он постоянно творит вещи, которые портят жизнь остальным. К тому же, ему будто специально сделали особенно неприятную озвучку и добавили чрезмерно позитивный настрой. Многие смотрели этот мультсериал по утрам, когда он шёл в эфире телеканалов, и от этой жизнерадостности герой раздражал ещё сильнее.
№ 3. Осёл, «Шрек»
Осёл — именно тот персонаж, которого зрители одновременно любят и терпеть не могут. У него отсутствует понятие личных границ — ну кто ещё притащит половину волшебных обитателей леса в небольшой домик друга? — а ещё он постоянно болтает и вечно лезет не в свои дела. Но при этом Осёл — отличный друг, который готов всегда прийти на помощь.
№ 4. Элвин, «Элвин и бурундуки»
Возможно, вы смотрели полнометражные экранизации в виде фильмов и не догадываетесь, что у «Бурундуков» есть анимационная версия. Элвин — тот самый персонаж, который постоянно оказывается не там где нужно и в самый неподходящий для этого момент. И, конечно, влипает в неприятности, из которых всем героям приходится их вытаскивать.
№ 5. Кэндис, «Финес и Ферб»
Эта героиня кажется во всём правой, но как же она раздражает зрителей! Всё дело в том, что Кэндис постоянно пытается сдать Финеса и Ферба родителям. От этого их эксперименты, которые могли бы пройти гладко, проходят совсем не по плану, и случаются самые странные вещи. Кажется, Кэндис пытается привлечь внимание родителей, потому что младшим братьям достаётся больше их любви. Но так ли всё просто? Может ли быть так, что таким раздражающим образом Кэндис просто пытается защитить Финеса и Ферба?