Пять героев мультфильмов, которые могут раздражать при просмотре

Мультфильмы — чаще всего это добро, милота и радость, но порой и в них находится место и более раздражающим героям. Таким, что при просмотре хочется раскрыть самые тёмные стороны своей личности.

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Тлум.Ру вспоминает 5 мультгероев, чьё появление на экранах нередко вызывает раздражение у зрителей. И нет, это не в коем случае не претензия — такие персонажи очень нужны, чтобы добавлять происходящему интереса и глубины, а сюжету — необходимое движение. К тому же, многие как раз таких вот героев и обожают. Так что будем смотреть, кто вызывает больше всего разнообразных эмоций.

Телешоу о Скуби-Ду — настоящая анимационная классика, особенно для тех, кто рос в девяностые-нулевые, но есть в этом мультсериале эпизоды, которые мало кому нравятся. Это те серии, в которых фигурирует такой персонаж, как Скрэппи — щенок немецкого дога и племянник Скуби-Ду. Он оказался надоедливым, наивным и приставучим героем. Очень скоро студия Hanna-Barbera поняла, что зрители не любят героя, так что они превратили его в злодея в полнометражном фильме по сериалу.

Помните, как в мультсериале Сквидвард вечно раздражался, что Губка Боб и его друзья никак не оставят его в покое? В детстве это порой казалось забавным, но, чем старше мы становились, тем больше мы понимали Сквидварда. Губка Боб — довольно глупый и наивный персонаж, и из-за этого он постоянно творит вещи, которые портят жизнь остальным. К тому же, ему будто специально сделали особенно неприятную озвучку и добавили чрезмерно позитивный настрой. Многие смотрели этот мультсериал по утрам, когда он шёл в эфире телеканалов, и от этой жизнерадостности герой раздражал ещё сильнее.

Осёл — именно тот персонаж, которого зрители одновременно любят и терпеть не могут. У него отсутствует понятие личных границ — ну кто ещё притащит половину волшебных обитателей леса в небольшой домик друга? — а ещё он постоянно болтает и вечно лезет не в свои дела. Но при этом Осёл — отличный друг, который готов всегда прийти на помощь.

Возможно, вы смотрели полнометражные экранизации в виде фильмов и не догадываетесь, что у «Бурундуков» есть анимационная версия. Элвин — тот самый персонаж, который постоянно оказывается не там где нужно и в самый неподходящий для этого момент. И, конечно, влипает в неприятности, из которых всем героям приходится их вытаскивать.