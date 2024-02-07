Второй сезон сериала Halo стартует в России уже 9 февраля

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустила дублированный трейлер второго сезона сериала Halo и назвала дату релиза продолжения в России — 9 февраля. Это значит, что шоу доберётся до России всего на сутки позже остального мира, где премьера состоится 8-го числа. Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов.

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Halo экранизирует одноимённую серию игр и рассказывает о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди решают создать модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф. Его играет Пабло Шрайбер, известный по шоу «Оранжевый — хит сезона».