Комедия «Любви не бывает?»: когда выйдет, сюжет, кто заменил Хориняка

В Сети появился тизер-трейлер романтической комедии «Любви не бывает». Когда лента выйдет на экраны, о чем она будет, кто исполнил главные роли?

© Кадр из фильма "Любви не бывает?"

О чем фильм «Любви не бывает»

По словам режиссера Дмитрия Фикса, ему хотелось снять «легкое, красивое, романтическое кино, после которого остается приятное послевкусие». По словам кинематографиста, основной целью было сделать так, чтобы во время просмотра зритель «смог отдохнуть и зарядиться положительной энергией».

«Каждый человек хотя бы раз в жизни задает себе вопрос, а есть ли любовь. Нередко он возникает в моменты разочарования. Именно в этой точке встречаются герои нашего фильма, и отсюда зритель начинает следить за яркими перипетиями сюжета», — цитирует Фикса РБК Life.

В центре сюжета история беспринципного и самоуверенного ловеласа Саши, который постоянно спит с разными женщинами, а потом бросает их, и хладнокровной карьеристки по имени Катя, разочарованной в мужчинах. Молодые люди совершенно случайно становятся соседями, однако когда знакомятся, становится понятно — вместе им не ужиться. Катя решает отомстить Саше и перевоспитать его.

«Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви всего один шаг, даже если в любовь не веришь», — говорится в описании фильма.

Какие актеры сыграли в «Любви не бывает»

Новая романтическая комедия появилась благодаря кинокомпании «Вольга». Режиссером проекта стал Дмитрий Фикс. Авторы сценария — Александр Головко, Виктория Бугаева и Максим Кудымов.

Главные роли сыграли Анна Чиповская, знакомая зрителям по фильмам «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Гороскоп на удачу» и франшизе «Елки», и звезда исторического сериала о Екатерине II Владимир Яглыч. Ранее актеры уже встречались на съемочной площадке сериала «Неслучайная встреча».

Что за скандал произошел из-за фильма «Любви не бывает»

5 февраля стало известно, что с российского актера, звезды сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка потребовали 8,5 млн рублей за отказ сниматься в киноленте. Речь шла о комедии «Любви не бывает».

Telegram-канал SHOT сообщал, что в марте 2023 года Хориняк заключил контракт с создателями романтической комедии — ему предложили сыграть главную роль ловеласа Саши. Отмечалось, что артист получил аванс в размере 800 тысяч рублей, после чего спустя два месяца, в мае, ему предоставили график съемок. Несмотря на это, как сообщал SHOT, 15 июля актер не явился на примерку, а 16 июля пропустил читку сценария. По словам представителей съемочной группы, Хориняк не объяснил причину своего отсутствия, а затем официально отказался от участия в проекте и вернул аванс.

Кинокомпания «Мотор фильм студия» подала иск против актера и потребовала взыскать с него 8 миллионов рублей за нарушение контракта. В итоге Арбитражный суд Москвы обязал Хориняка выплатить только 178 тысяч рублей. Представители киностудии подали апелляцию, требуя 5 млн рублей в виде неустоек и 3 млн за причиненные убытки.

Где и когда смотреть «Любви не бывает»