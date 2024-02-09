Кто будет петь в сериале про группу "Комбинация"

В Москве прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. Платформа продолжит расширять линейку Originals, запущенную в 2023 году, отмеченную успехом таких проектов, как "Фишер", "Балет", "Библиотекарь" и запуском ставшей уже культовой драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте". В этом году на Wink должны выйти 35 оригинальных проектов. Расскажем о нескольких из них.

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"РГ" уже писала о сериале "ГДР" - 14-серийная шпионская драма об эпохе холодной войны выйдет уже 16 февраля, подписчикам Wink в этот день будут доступны сразу все серии. На презентации сезона зрители увидели новый, расширенный, трейлер.

Психологическая драма "Неверные" расскажет про успешного адвоката с алкогольной зависимостью. Это сериал с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Ее партнерами по площадке стали Егор Дружинин и Иван Добронравов. Драма от продюсеров хитов "Псих","Happy End", "Балет" и "Актрисы" выйдет весной этого года. А до этого в конце февраля ее покажут на Третьем фестивале стриминговых платформ Original+. Сериал отобран в конкурную программу. "РГ" - соорганизатор фестиваля.

Откровенная детективно-историческая драма о "петербургских куртизанках" в пышном костюмном антураже России начала XX века называется "Чистые". В главных ролях Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Павел Прилучный. Премьера запланирована на 2024 год.

Хитом вечера стало представление сериала "Комбинация". Это художественная биография поп-группы "Комбинация" со звездами "Слово пацана. Кровь на асфальте" и от авторов "Короля и шута". В главных ролях Елизавета Базыкина, Никита Кологривый, Анастасия Уколова и Павел Прилучный. Премьера о звездном пути исполнительниц хитов "Не забывай", Russian Girl, American Boy и "Бухгалтер" запланирована на осень 2024 года.