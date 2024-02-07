Опубликован трейлер фильма «Красотки в бегах» с Маргарет Куолли

Действие картины разворачивается вокруг Джейми и Мэриан. По сюжету подруги отправляются в путешествие, чтобы отвлечься от проблем. Для поездки по случайности они арендуют автомобиль, принадлежавший преступникам. Все бы ничего, но в багажнике обнаруживается загадочный чемодан, из-за которого выходные героинь идут не по плану.