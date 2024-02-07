Опубликован трейлер фильма «Красотки в бегах» с Маргарет Куолли
На YouTube-канале Focus Features появился трейлер криминальной комедии «Красотки в бегах». Премьера киноленты состоится 23 февраля.
Действие картины разворачивается вокруг Джейми и Мэриан. По сюжету подруги отправляются в путешествие, чтобы отвлечься от проблем. Для поездки по случайности они арендуют автомобиль, принадлежавший преступникам. Все бы ничего, но в багажнике обнаруживается загадочный чемодан, из-за которого выходные героинь идут не по плану.
В съемках криминальной комедии приняли участие звезда «Однажды в…Голливуде» Маргарет Куолли, Педро Паскаль, Мэтт Деймон, Джералдина Висванатхан, а также Колман Доминго и Майли Сайрус.
Режиссером ленты выступил Итан Коуэн, известный по фильмам «Старикам тут не место», «Фарго» и «Большой Лебовски». Для него картина «Красотки в бегах» стала первой полностью самостоятельной полнометражной лентой после сорока лет работы с братом Джоэлом.
Сценарий к грядущей криминальной комедии Итан Коуэн написал совместно со своей женой Тришей Кук. Идею ленты супружеская пара вынашивала аж с середины 2000-х годов.