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Киностудия Lucasfilm начнет съемки фильма «‎Мандалорец и Грогу»‎ в июне 2024 года

Киностудия Lucasfilm начнет съемки полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» в июне 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

Киностудия Lucasfilm начнет съемки фильма «‎Мандалорец и Грогу»‎ в июне 2024 года
© Газета.Ru

По данным портала, съемки начнутся в Лос-Анджелесе 17 июня. Подробности о грядущем проекте пока не раскрывают, но уже известно, что лента будет посвящена взаимоотношениям двух главных героев.

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро, который отвечает и за продюсирование грядущего фильма, назвал перспективу выхода истории Мандо и «малыша Йоды» на большие экраны чрезвычайно захватывающей, а президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди заявила, что она идеально подходит для кинотеатров.

Последний на данный момент третий сезон шоу вышел 1 марта 2023 года. В нем герой Педро Паскаля Дин Джарин отправился на родную планету Мандалор, чтобы отстоять звание настоящего мандалорца. В августе 2023 года вышел спин-офф «Мандалорца» — мини-сериал «Асока».

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