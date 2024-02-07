Киностудия Lucasfilm начнет съемки фильма «‎Мандалорец и Грогу»‎ в июне 2024 года

Киностудия Lucasfilm начнет съемки полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» в июне 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

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По данным портала, съемки начнутся в Лос-Анджелесе 17 июня. Подробности о грядущем проекте пока не раскрывают, но уже известно, что лента будет посвящена взаимоотношениям двух главных героев.

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро, который отвечает и за продюсирование грядущего фильма, назвал перспективу выхода истории Мандо и «малыша Йоды» на большие экраны чрезвычайно захватывающей, а президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди заявила, что она идеально подходит для кинотеатров.