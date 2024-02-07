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В сети появился трейлер фильма «Тихое место: День первый»

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер хоррора «Тихое место: день первый» режиссера Майкла Сарноски. Картина расширит сюжет первых двух одноименных фильмов. В зарубежном прокате премьера ужастика состоится 28 июня.

В сети появился трейлер фильма «Тихое место: День первый»
© Фото: кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Действие киноленты, над сценарием которой работал Джефф Николс, разворачивается во вселенной автора фильмов «Тихое место» Джона Красински. Спин-офф расскажет о первом дне на Земле после того, как на ней появились инопланетные слепые монстры с острым слухом, убивающие людей, если они издадут какой-либо звук.

Актерский состав картины возглавили лауреатка премии «Оскар» Лупита Нионго, звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн, номинант премии «Эмми» Денис О’Хэр, а также Алекс Вулфф и Джаймон Унсу.

Известно, что в разработке также находится третья часть «Тихого места», однако точно неизвестно, когда она выйдет.

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