Фильм о тайнах и личном счастье Татьяны Булановой покажет МУЗ-ТВ

10 февраля, в субботу, в 16:00 на телеканале МУЗ-ТВ состоится премьера документального фильма "До слез! И после. История Булановой". Журналисты национального музыкального телеканала проведут расследование и расскажут, как скромная работница библиотеки Татьяна Буланова стала суперзвездой.

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На ее песнях выросло не одно поколение. Под Буланову женщины отрывались на дискотеках и семейный застольях, рыдали втихомолку по ночам в подушку. Однако этих хитов и самой артистки Татьяны Булановой могло и не быть. 20-ти летняя Татьяна работала библиотекаршей и даже не думала, что когда-нибудь будет выступать на сцене. Буланова чувствовала, библиотека - это не для нее, но работу не бросала. Она стала параллельно ходить на курсы пения при мюзик-холле, где на одной из репетиции ее услышал продюсер Николай Тагрин. Он предложил Татьяне стать солисткой группы "Летний сад". В начале творческого пути Татьяна Буланова так боялась выходить на сцену, что ей даже приходилось использовать "допинг".

В 1991 году вышел ее первый суперхит - песня "Не плачь", с которой она отправилась на конкурс. Никто из соперников даже не думал, что эта девочка с тонким голосом может победить, но Таня и ее музыканты получили главный приз, а песня стала хитом.

Сейчас в жизни Татьяны Булановой началась новая глава: она вышла замуж в третий раз, за бизнесмена Валерия Руднева. Разница в возрасте у них с Булановой значительная - 19 лет. Познакомила Татьяну с ее будущим супругом певица Анна Семенович. Татьяна в свои 54 года задумывается о третьем ребенке, главное, чтобы муж был не против.

Все тайны самой слезоточивой певицы 90-х! Правда ли, что перед выступлениями Татьяна мазала глаза бальзамом "Звездочка", чтобы слезы полились сами собой? За что на Буланову наехали бандиты? Почему ее ненавидели футбольные болельщики? И как певица нашла в себе силы снова поверить в любовь? Ответы на все эти и другие вопросы - в фильме.

А вот что рассказывают о Булановой ее коллеги в новой картине:

Сергей Рогожин, певец, друг Татьяны Булановой:

"Если бы она [Татьяна Буланова] состоялась как библиотекарь, мы бы приобрели хорошего библиотекаря, но потеряли бы отличную певицу".

"Ее знала вся страна - в любом магазине, на рынке, отовсюду только и звучала Танюшка. Ее знали все".

Анна Семенович, певица: