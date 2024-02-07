Съeмки третьего сезона сериала «Основание» вновь отложены

Съёмки третьего сезона сериала «Основание» - саги Apple TV+, основанной на трилогии Айзека Азимова, вновь отложены. В этот раз из-за проблем с финансированием и логистикой. Актёры и члены съёмочной группы уже были готовы приступить к работе в Чехии, а затем в Пользе, но их внезапно попросили вернуться домой.

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Главные роли должны были исполнить Джаред Харрис и Ли Пейс. Сюжет строится вокруг «Основания» - группы изгнанников, решивших спасти Галактическую Империю от разрушения, бросив ей вызов.

Самое интересное, что это уже второй раз, когда производство третьего сезона «Основания» ставится на паузу. Первый раз это случилось в апреле прошлого года, когда через две недели после начала съёмок, они были прекращены в связи с начавшейся забастовкой голливудских сценаристов. К настоящему моменту сезон остаётся на треть незавершённым.