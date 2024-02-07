Русский или турецкий: в чем отличия российского ремейка от оригинала

В феврале 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko выходит российская адаптация самого успешного в России зарубежного сериала последних лет – турецкого проекта «Постучись в мою дверь». В чем отличия российской версии от турецкой – читайте в материале «Рамблера».

© Пресс-служба ОККО

Главные герои

Сюжет турецкого сериала разворачивается вокруг непростых отношений главных героев - Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и Серкана Болата (Керем Бюрсин). Главную героиню российской адаптации зовут Саша, сыграла ее актриса Лиана Гриба, а российским Серканом Болатом стал Сергей в исполнении актера Никиты Волкова.

Эда из турецкого сериала работает в семейном цветочном магазине и мечтает о стажировке в Италии, но лишается стипендии, которую местное архитектурное бюро выделяет талантливым студентам. Владеет бюро Серкан Болат, и знакомство их начинается с ссоры.

Саша из российской версии мечтает стать ландшафтным дизайнером и создавать сады. Она получила грант на обучение в самом престижном вузе Москвы, но ее отчислили – и без Сергея тут тоже не обошлось.

Пресс-служба ОККО

Лиана Гриба рассказала в интервью Hello!, что Саша и Эда имеют схожие черты характера, но в целом эти персонажи разные.

«И внешне не похожи», – подчеркивает актриса.

Режиссер ремейка Всеволод Аравин подчеркнул: кастинг на роли главных героев был сложным и длительным, потому что при работе с адаптацией важно было учесть не только особенности оригинальной истории.

«Здесь важно, в первую очередь, ориентироваться на зрителей. Наши герои должны понравиться и тем, кто уже смотрел турецкий сериал, и тем, кто знакомится с этой историей впервые благодаря нашей адаптации. Более 100 мужчин пробовались на роль Сергея, но в Никиту Волкова я вцепился сразу, он мне однозначно понравился. Поиск главной героини был не менее сложным, более 120 девушек пробовались на роль Саши. Нужно было грамотно составить дуэт, чтобы актеры смотрелись вместе красиво и гармонично, надеюсь, нам это удалось», – объяснил Аравин.

Кстати, в российской адаптации Эда могла стать Машей, и это имя долгое время оставалось «рабочим вариантом» в сценарии. Но создатели сериала остановились на Александре, поскольку это имя более вариативно. Для кого-то «российская Эда» – Александра, Саша, а для близких и друзей – Шура. Образ героини меняется вместе с обращением к ней.

Сюжет

Генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов рассказал, что российская версия «Постучись в мою дверь» будет отличаться от оригинала не только актерами и местом действия (Москва вместо Стамбула). Зрители увидят и сюжетные отличия, но продюсеры пообещали, что сохранится «общее обаяние драматургии проекта».

Пресс-служба ОККО

Исполнительница главной роли Лиана Гриба призвала не забывать, что менталитет у жителей России и Турции разный, как и темперамент вкупе с манерой общения.

«Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша, по сравнению с Эдой, будет совершенно по-другому реагировать», – подчеркнула актриса.

Создатели сериала также обещали, что адаптация «выйдет за границы оригинала» – линии второстепенных персонажей будут расширены и станут более глубокими и интересными. Кроме того, авторы обещают развить сюжетные ветки, которые в сериале с Эдой и Серканом вызывали вопросы у зрителей.

«Российская версия не будет буквально повторять оригинальную турецкую, будут отличия и в характерах героев, и в сюжете», – подчеркивал Шарапов.

Место действия

Директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская рассказывала, что сериал «переосмыслили через призму российской идентичности». Не меньшую роль в этом процессе сыграло решение снимать картину в столице – сердце России.