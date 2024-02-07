Соавтор «Дэдпула» Роб Лифельд покидает франшизу

Один из создателей Дэдпула художник и соучредитель Image Comics Роб Лифельд заявил о прекращении работы над персонажем и своем уходе из проектов, связанных с ним. Он оставит франшизу в августе 2024 года после издания собственной книги и финала киноленты «Дэдпул: Плохая кровь».

© Фото: globallookpress.com

Роб Лифельд с начала 1990-х написал и проиллюстрировал более 1000 страниц, рассказывающих о жизни и личности знаменитого наемника. Известно, что художник принял участие в разработке не менее 45 комиксов и 150 обложек с Дэдпулом, сообщает The Hollywood Reporter.

«Я ухожу из Дэдпула. Это официально. Да, после 33 лет не только представления Дэдпула, но и ведения многих из его самых популярных приключений, пришло время папе Дэдпула попрощаться», — написал в социальных сетях Лифельд.