Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет в психологическом хорроре «Палитра»
Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер возглавит актерский состав совместно со шведской актрисой Нуми Рапас, которая известна по фильму «Девушка с татуировкой дракона», в психологическом фильме ужасов «Палитра». Режиссером и сценаристом киноленты выступил Зак Штраусс. Для него хоррор стал полнометражным дебютом.
Действие фильма разворачивается вокруг героини Долли (в исполнении Шафер). По сюжету девушка страдает редким заболеванием, при котором может слышать цвета. Ее дар обнаружила руководитель компании дизайна (Нуми Рапас).
Помимо главной роли, Хантер Шафер выступит исполнительным продюсером картины наравне с Брандтом Райтсманом, сообщает Variety.
«Я счастлив снимать этот мрачный фильм с поистине исключительным актерским составом. Я создаем нечто действительно особенное» — прокомментировал Штраусс.
Точная дата премьеры «Палитры» пока неизвестна.