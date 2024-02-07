Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет в психологическом хорроре «Палитра»

Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер возглавит актерский состав совместно со шведской актрисой Нуми Рапас, которая известна по фильму «Девушка с татуировкой дракона», в психологическом фильме ужасов «Палитра». Режиссером и сценаристом киноленты выступил Зак Штраусс. Для него хоррор стал полнометражным дебютом.