На экраны вышел новый российский детективный триллер

На экраны вышла «Правда» — детективный триллер, полнометражный дебют Максима Кузнецова. Этот режиссер точно знает, о чем снимает: у него есть опыт работы следователем.

© Вечерняя Москва

Фильм «Правда» из тех, которые не стоит упускать, ведь их просмотр тебя меняет. Сперва о сюжете. Затравка в том, что вышедший на свободу после двух лет в тюрьме Женя (Кузьма Котрелев) стал последним, кто видел пятилетнюю Машу (Мария Бубенщикова) перед исчезновением. Он знает что-то, но молчит. Казалось бы, перед нами традиционный запутанный детектив про маньяка и его жертв. Но тут все намного тоньше и глубже.

По сути, это история противостояния добра и зла, но не вымышленного, а реального, потому-то добро часто оказывается неубедительным и беззащитным, а зло незаметным и безнаказанным. И где-то посередине следователь, который любыми средствами стремится к справедливости, едва ли достижимой. Если вы соскучились по светлым лицам и честным глазам, вам на «Правду». Главный герой, которому уделена большая часть экранного времени.

Женя — был молодым учителем, а по ошибке теперь бывший зэк. Впрочем, можно ли ему верить, и виноват он или нет — вопрос, который так и не получит однозначного ответа. Если, конечно, вы не будете предельно внимательны к поступкам и словам этого персонажа. Отмечу, игра Кузьмы Котрелева по-настоящему трогает. Ведь с его Женей зрителю удается пережить и решимость поступать достойно, и страх быть заклейменным, и все этапы на пути от близкого счастья до нависшего злоключения.

Приятно, что в этой ленте почти нет отвратительных, мерзких людей. Так, девушка Катя (Александра Дроздова) по-настоящему добра к детям и верна своим чувствам. Ее нынешний парень Саша (Михаил Тройник) ведет себя надежно и сдержанно в трудной ситуации. Да и на дядю Колю (Сергей Муравьев) можно положиться. А следователь Емельянов (Кирилл Кяро) стремится к истине, а не поставить галочку в отчетности...

Вот только выходит, что зло от слабости словно растворяется среди обычных людей. Оно начинается со страха, продолжается порицанием, приводит к травле. Какое-то мелкое, жидкое, но толкает на преступления, выступая превентивным наказанием. И в параллель ему существует зло инфернальное, которое собой наслаждается, ищет равного противника, в конечном итоге стремится к саморазрушению, хоть не всегда удачно.

У этой ленты отличный сценарий: первоначальную версию написал Алексей Камынин (режиссер фильма «Хандра), а доработал в соответствии с видением режиссера Александр Родионов («Да и да», в соавторстве «Море волнуется раз», «Долгая счастливая жизнь» и другие ). Так что зрителям стоит обращать внимание на детали, как на улики, которые обязательно сыграют свою роль в конце.

Фильм красивый: в нем есть утренний туман, волны сквозь пальцы, люди, прочесывающие лес, отрезающие пути к отступлению, как пешки на шахматном поле. В нем много взглядов в упор. И много детского бесстрашия.

Картина проводит по контрастным состояниям: напряженная сосредоточенность сменяется легким выдохом и очередным глотком свободы. Фильм не провоцирует, не заигрывает, не стремится угодить, не поучает, не выдвигает лозунги. Что же тогда он делает? Побуждает внимательнее относиться к людям, к их словам, глазам, поступкам. Быть терпимее к слабостям, быть увереннее в поддержке того, во что веришь, быть чутким к самому себе.

Бывают фильмы-аттракционы, качественные и выстроенные, чтобы развлечь. Есть фильмы-продукты, сделанные чтобы дать людям зрелищ и окупиться. Но существуют и фильмы-лекарства, как этот, где автор делится со зрителями пониманием жизни. И «Правду» стоит принять, а при необходимости повторить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Фильм «Правда» — это образец честного зрительского кино, жанровая история, рассказанная авторским киноязыком, которая будет понятна любому человеку в любой точке мира.

Максим Кузнецов, режиссер: