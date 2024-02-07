Почему фильм «‎Дьявол в деталях. Дело Миранды»‎ - самая мощная акция #MeToo

Жанр судебной драмы в кино - из самых увлекательных. Суд в своих высших проявлениях подобен спектаклю: острая драматургия, спор интеллектов, кропотливый процесс добывания истины из горы версий. Многое зависит от красноречия и артистизма сторон, их способности произвести впечатление на присяжных. Зритель вовлечен в напряженный спектакль, и мозг его активен, он тоже ищет разгадку и справедливость. Отсюда непреходящий успех классических лент уровня "Нюрнбергского процесса", "Свидетеля обвинения" или "Пожнешь бурю".

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Фильм Мишель Дэннер Miranda's Victim, выходящий у нас под названием "Дьявол в деталях. Дело Миранды", - самая эмоционально мощная из акций, предпринятых движением #MeToo. На примере громкого процесса 60-х он наглядно демонстрирует издержки доминирования в мире мужского начала и ужас ситуации, в которой живет слабый пол, от века зависимый и подчиненный. Патриархат в семье, в обществе, в массовом сознании отводит женщине роль существа утилитарно необходимого, но как бы вторичного, безответного. Отсюда кошмар, с которым сталкивается жертва мужского насилия: она боится за свое будущее и молчит, хотя эхо пережитого отзывается в ней до конца дней. Приведенная в фильме статистика гласит, что из тысячи случаев сексуального насилия только пять заканчиваются уголовным преследованием.

На примере процесса 60-х фильм показывает ужас положения женщины в мире патриархата, от века зависимой и подчиненной прихотям мужчины

Итак, юная Патриция Вейр - Триша, как ее зовут близкие, возвращаясь с работы, подвергается нападению незнакомца - он насилует ее в своей машине. Это ее первый "сексуальный опыт", и жизнь становится непрерывным кошмаром, страшные воспоминания накатывают снова и снова. Триша знает, что никто из товарок по несчастью не заявлял в полицию - огласка может разбить надежды на любовь и счастливый брак: "Кто тебя возьмет такую!". Но она не хочет, чтобы насильник продолжал развлекаться, чтобы множились его жертвы, - и решается на судебное расследование.

Сценаристы фильма Джордж Колбер, Ричард Лэссер и Дж. Крэйг Стайлз проделали большую и умную работу, использовав материалы реального дела мексиканца Эрнесто Миранды и драматургически выстроив их так, чтобы постепенно, фаза за фазой, показать крючкотворный характер законов, словно бы заранее забивающих мяч в ворота жертв и оставляющих преступникам лазейки, чтобы уйти от наказания. Атмосфера предвзятости царит в залах судебных заседаний, энергией ее преодоления движется фильм, становясь еще одной гирей на чаше весов близорукой Фемиды.

Самое сильное чувство, сопровождающее вас в течение всего сюжета, - ощущение беззащитности женщины перед непреклонной громадой написанных под патриархат законов. Ощущение полов как противоборствующих сторон, а брачного союза - как минного поля и поля битвы: каждый отстаивает место под солнцем, свои права и капризы. Впервые, по-моему, кино нашло столь эмоционально действующие художественные аргументы в этой щекотливой, испоганенной желтой прессой области.

Дело Миранды закрывалось и открывалось снова, судейские приговоры в Аризоне оспаривались, прения дошли до зала Верховного суда. Параграфами закона виртуозно жонглировали то обвинение, то защита, в законе обнаруживались дырки. Из них главную заштопали именно в результате этого нашумевшего процесса. На первом же допросе насильник признался в содеянном, но адвокат кричал о нарушении его прав - где доказательства, что на него не было давления? Ход дела был столь долгим и сложным, что в закон пришлось внести решающие поправки: теперь человек имеет право, попав в руки полиции, хранить молчание, пока не явится адвокат. Иначе результаты любого расследования будут сомнительны, здесь простор для провокаций, психологического нажима и подтасовок.

В режиссуре Мишель Дэннер чувствуется властная женская рука: с первого кадра ясно, на чьей стороне авторы, кому сочувствуют и кого ненавидят. Что и сообщает картине открытую эмоциональность, личную заинтересованность в исходе этого матча - наотмашь и до полной гибели всерьез. Увы, не удалось избежать наивно указующих перстов в финале, когда насильник, конечно же, освобожден по УДО, но тут вмешивается сам Бог, прибирает к рукам преступника, и Триша может облегченно вздохнуть: справедливость восторжествовала

В фильме сильный актерский состав, начиная с благообразного Себастьяна Куинна в роли Миранды, Энди Гарсиа в роли его адвоката и венчая звездный перечень ДональдомСазерлендом ("Казанова Феллини") в роли мудрого судьи последней, решающей инстанции.

Реальная жертва насилия и участница процесса 60-х Патриция Вейр спустя 60 лет согласилась на отображение своей трагедии в кино (в финальных титрах нам покажут героев этой истории). А исполнительница роли Триши актриса Эбигейл Бреслин, лично пережив подобное и рассказав, как трудно признать свою драму публично, сыграла в фильме фактически себя, свою боль и воспаленную память.