Деми Мур возглавила актерский состав сериала «Землевладелец»

Голливудская актриса Деми Мур сыграет главную роль в драматическом сериале «Землевладелец». Режиссером картины выступил номинант «Оскара» Тейлор Шеридан, который известен по фильму «Любой ценой».

© Фото: globallookpress.com

Деми Мур исполнит роль Ками — жены одного из самых влиятельных нефтебизнесменов Техаса. В сериале также примет участие бывший муж Анджелины Джоли — Билли Боб Торнтон (ему достался персонаж Томми Норрис).

Драматическая лента расскажет о жизни на Западном Техасе. Там из-за нефтяных вышек и буровых установок между миллиардерами разгораются нешуточные страсти. Съемки картины уже начались, сообщает The Hollywood Reporter.