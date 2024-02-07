Дэйв Франко и Элисон Бри сыграют в ужастике «Вместе»
Голливудская семейная пара Дейв Франко и Элисон Бри исполнят главные роли в хорроре о созависимости «Вместе». Сценаристом и режиссером полнометражного фильма выступил Майкл Шэнкс, который известен своей ролью доктора Дэниела Джексона в научно-фантастических сериалах «Звездные врата: SG-1» и «Звездные врата: Атлантида».
Актеры Дейв Франко и Элисон Бри также выступят продюсерами фильма ужасов «Вместе» наравне с компаниями Picturestart, «1.21» и Princess Pictures. Спонсирование картины на себя взяли фирмы Tango и 30West.
По словам режиссера, кинолента «Вместе» «расскажет уникальным образом об ужасе созависимых отношений», сообщает Variety. Другие подробности о киноленте пока держатся в секрете.
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