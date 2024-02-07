Дэйв Франко и Элисон Бри сыграют в ужастике «Вместе»

Голливудская семейная пара Дейв Франко и Элисон Бри исполнят главные роли в хорроре о созависимости «Вместе». Сценаристом и режиссером полнометражного фильма выступил Майкл Шэнкс, который известен своей ролью доктора Дэниела Джексона в научно-фантастических сериалах «Звездные врата: SG-1» и «Звездные врата: Атлантида».

© Фото: globallookpress.com

Актеры Дейв Франко и Элисон Бри также выступят продюсерами фильма ужасов «Вместе» наравне с компаниями Picturestart, «1.21» и Princess Pictures. Спонсирование картины на себя взяли фирмы Tango и 30West.