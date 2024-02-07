Режиссер «Слова пацана» Крыжовников объяснил причину пересъемки финальной серии сериала

Режиссер Жора Крыжовников дал пока единственное после выхода первого сезона сериала «Слово пацана» интервью, в котором рассказал, почему была переснята последняя серия, сколько сезонов задумано, каково будет их содержание, а также почему сериал оказался столь успешным как среди тех, кто в 1980-е годы ходил в школу, так и среди нынешней молодежи.

Решение переснять последнюю серию сериала было принято из-за того, что она ему не понравилась, рассказал Крыжовников в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть». По словам режиссера, 9 ноября он собрал восьмую серию и понял, что «надо переснимать». Однако как именно это нужно сделать, он не знал.

В интервью Крыжовников пояснил, что и в ранних сериях были пересняты многие эпизоды. Это же он практиковал ранее и в других своих фильмах, в частности в «Горько!» и «Самый лучший день».

«9 ноября в день премьеры я приехал рано утром в кинотеатр «Октябрь», чтобы проверить звук и изображение. Я посмотрел финал второй серии, когда Ильдар бьет валенком Андрея, и понял, что Марат должен сделать это с Коликом в этом же самом туалете. Теперь Марат должен делать то, что делал плохой дядя Ильдар. Должно быть какое-то колесо насилия неостановимое», – объяснил Крыжовников.

Также режиссеру показалось, что финал заключительной серии вышел неправдоподобным. Он задумался, как бы поступил его отец, если бы узнал, что он убил человека. Это навело его на мысль, что и в сериале у отца героя, совершившего убийство, не может быть принятия этой ситуации. Поэтому эпизод, когда Вова-Адидас приходит к отцу на юбилей и тот от него отрекается, был переснят.

«Третий момент, с которым я не согласился, – Вова очень стал просветленным. Когда я посмотрел восьмую серию, я не поверил. И не потому, что Янковский плохо сыграл, сыграл он убедительно. Но я не поверил, что наш персонаж стал Буддой Сиддхартхой Гаутамой. Второе – мне показалось, что Наташа и Вова достойны неких любовных приключений. И произошел секс. Если Марат и Айгуль – им по 14 лет, какой там секс, поцеловались и разбежались, то эти персонажи половозрелые люди, они достойны этого», – рассказал Крыжовников.

Он отметил, что сценарий серии был переписан за четыре часа. Режиссер также подчеркнул, что переснял финал по собственной воле, и «не было никакого приказа свыше или каких-то цензурных проблем».

Режиссера спросили, когда стало понятно, что сериал стал настоящим хитом и почему это произошло. Крыжовников ответил, что был резкий скачок в статистике просмотров.

«На третьей серии он показал цифры, которые обычно средний сериал показывает за все время просмотра», – поделился он.

Через неделю, по словам режиссера, это число увеличилось в пять раз, еще через неделю – еще в два раза.

«Как это произошло – я не знаю. Мне казалось, что я делаю ретро-кино про свое детство. Что 40-летним или около того будет интересно, потому что они узнают автобус, школу», – пояснил Крыжовников, добавив, что так и не понял, почему сериал стал таким популярным среди молодежи и подростков.

В интервью Крыжовников также рассказал о том, из какого количества сезонов может состоять сериал.

«Мы изначально планировали сделать три сезона. Почему? Потому что 1989-й, 1991-й и 1993-й годы – это разные миры, они очень сильно отличаются. 1991 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться – за бабки, за конкретные. А 1993 год – это когда казанские уже захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой. И это уже как бы на уровень страны вышло».

Однако пока создатели сериала взяли паузу.

«Мы, как авторы, пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. И в ближайший год это не произойдет», – поделился Крыжовников.