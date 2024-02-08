Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте по решению организаторов

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, который был запланирован во Владивостоке на 19 марта, отменен. Решение совместно приняли организаторы и концертный зал Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие.

"Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение - площадка и организатор", - сообщили ТАСС в Fesco Hall.

Собеседник агентства уточнил, что концерт певицы Дианы Арбениной, анонсированный на сайте Fesco Hall, запланирован на другой площадке - "Фетисов арене". "У нас единая система билетной кассы. Думаю, сейчас организатор решит", - добавили в концертном зале.

В среду глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам с просьбой отменить проведение концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Основанием этого стало официальное обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" с требованием об отмене выступлений этих артисток во Владивостоке.