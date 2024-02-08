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«Моана 2» выйдет 27 ноября — появился первый тизер

Во время интервью каналу CNBC глава Disney Боб Айгер заявил, что мультфильм «Моана 2» выйдет 27 ноября этого года. Через восемь лет после премьеры первой части.

«Моана 2» выйдет 27 ноября — появился первый тизер
© Сhampionat.com

Вместе с этим в Сети появился и первый тизер проекта. Он длится всего 16 секунд — в ролике показали Моану на берегу какого-то острова. Также есть первый официальный кадр из мультфильма, на котором можно увидеть героиню и полубога Мауи.

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Тизер

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Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Animation Studios.

Кадр

История второй части расскажет, как главная героиня, Моана, получает загадочное послание от своих предков, и в компании полубога Мауи, который был в оригинале, отправляется в Океанию.

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