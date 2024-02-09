Гадать не стоит: что рассказали российские «Серкан и Эда» о съемках
Актеры Никита Волков и Лиана Гриба, сыгравшие главные роли в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», дали совместное интервью журналу Hello!. Актеры рассказали о съемках и сравнили турецких героев Серкана Болата и Эду Йылдыз со своими Сергеем и Сашей.
Гриба, сыгравшаяся Сашу, назвала Эду отзывчивой, всегда готовой прийти на помощь, справедливой, лишенной злости и корысти. По мнению актрисы, все эти качества есть и в Саше.
«Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи», - подчеркнула Гриба.
Актриса добавила, что менталитет, манера общения, темперамент жителей России и Турции отличаются, поэтому в одних и тех же ситуациях Саша и Эда ведут себя по-разному.
Гриба отметила, что в создании образа Саши участвует множество людей, и результат их работы актрису очень впечатлил.
«Мне настолько нравится одежда, которую они подбирают, что после съемок я обязательно обновлю свой личный гардероб», - подчеркнула она.
Гриба и Волков признались, что на съемках между ними иногда возникают недопонимания - и это нормально, ведь идет творческий процесс.
«К тому же, не будем забывать, что у Серкана и Эды было ровно так же, и во многом поэтому за их отношениями было интересно наблюдать. - А вот есть ли между нами химия - пусть на этот вопрос ответят зрители», - подчеркнула Гриба.
Актриса назвала своего партнера прекрасным актером и профессионалом, рассказала, что он часто предлагает интересные идеи - иногда в итоге они даже меняют текст и что-то придумывают вместе.
Волков подчеркнул, что им очень повезло с режиссером Всеволодом Аравиным.
«У него к каждому актеру индивидуальный подход. Когда совместный результат радует его после дубля, значит, замысел удался», - рассказал актер.
Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 12 февраля. Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko.
В актерский состав сериала также вошли Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова (подруги главной героини), Максим Белбородов (антагонист) и Влад Соколовский (друг главного героя). В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки, Екатерина Волкова сыграет маму главного героя, а Анна Невская - тетю главной героини.