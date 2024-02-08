Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 1,1 млрд рублей

8 февраля картина «Мастер и Маргарита» заработала в российском прокате более 1,1 млрд рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше двух недель — её премьера состоялась 25 января.

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет ленты разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.