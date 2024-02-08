Сценарий второго сезона «Миротворца» уже готов

Руководитель DC Comics Джеймс Ганн подтвердил в одной из своих соцсетей, что сценарий второго сезона сериала «Миротворец» уже готов. О чём расскажет продолжение шоу пока не раскрывается.

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«Миротворец» повествует про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле.

Главную роль в сериале исполнил харизматичный актёр и рестлер Джон Сина. «Миротворец» получил в основном положительные оценки как от критиков, так и от аудитории.