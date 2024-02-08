Обзор фильма «Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом

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После пошли сериалы и откровенно проходные фильмы формата Direct-to-video.

Реанимироваться в профессии Эйр решил, используя проверенную годами формулу, - поставив боевик с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Разберемся в этом тексте, что из этого получилось.

Во вступлении зрителей знакомят с протагонистом - на первый взгляд ничем не примечательным отставником из силовых структур неопределенного возраста, большую часть времени хлопочущим на своей пасеке. Под свои пчеловодческие цели он снимает у милой соседки-старушки амбар.

Их жизнь проходит в мире и согласии, пока загородную идиллию не прерывает несчастье. Пожилой женщине звонят телефонные мошенники и выманивают у нее все сбережения, она не выдерживает стресса и накладывает на себя руки.

Сцена обмана жертвы при этом снята очень недурно. Рядовое для наших дней преступление обставлено в кадре с должной драматургией и динамикой - даже неожиданно, что именно этот аспект получился у авторов настолько зрелищным.

Затем Адам Клэй - так зовут персонажа Стейтема- обнаруживает бездыханное тело своей сердобольной знакомой, сталкивается с тем, что полиция и даже ФБР ничего не могут сделать со злоумышленниками. У тех выстроена целая империя, защищенная армией юристов, паразитирующих на уязвимостях правовой системы.

Главный герой, оценив весь расклад, собирается решить проблему также как на своей пасеке - нефигурально жечь вредителей огнем, попутно раздавая тумаки с пинками в промышленных масштабах - куда ж без этого.

Дальше, собственно, происходит очередной типичный фильм с Джейсоном Стейтемом - мужик в кепке уничтожает плохих ребят замысловатыми и изобретательными способами, проводит им зрелищные фаталити и продвигается от цели к цели по преступной иерархии до самых верхних эшелонов, в которых есть представители действующей власти.

В фильме делается забавный акцент на том, что герой Стейтема имеет британский выговор - таким образом его крестовый поход против первых лиц правительства США выглядит чуть ли местью за Бостонское чаепитие.

Авторы попытались накрутить лора, подобно тому как это было реализовано в "Джоне Уике". Если там была тайная организация и целый замаскированный от потусторонних глаз мир наемных убийц со своими правилами и законами, то в данной ленте есть "Пчеловоды" - секретное сообщество, никому неподконтрольное, ни перед кем не отчитывающееся и обладающее безграничными ресурсами. Вполне себе типичная комиксно-сказочная, в общем-то, концепция, на которую органично накладываются допустимые условности происходящих на экране событий. Протагонист выступает здесь необратимой и сметающей все на своем пути силой возмездия, материализованной в одном человеке.

Ближе к финалу главный герой снимает свой фермерский наряд и облачается в классический строгий костюм, окончательно размывая границы с любой другой кинокартиной со Стейтемом. Скрины из этого сегмента легко можно использовать в викторине в качестве сложных вопросов, вроде: "Назовите, из какого фильма этот кадр".

Пару слов стоит сказать и об исполнителях вторых ролей.

У Джоша Хатчерсона хорошо получилось изобразить молодого избалованного мажора.

Эмми Рейвер-Лэмпман сыграла типичную и невзрачную мэрисьюшную роль, а нужность ее персонажа обусловлена, скорее всего, современными для западной киноиндустрии квотами на инклюзивность. Ее героиня - самая талантливая сыщица в ФБР, которая за три дня накопала материалов по делу больше, чем весь центральный аппарат смог за полгода, и т.д.

Разочаровал Джереми Айронс - артист его уровня даже в таких проектах должен держать марку, а он очевидно халтурит и недоигрывает.

Что можно сказать по итогу?

"Механик", "Шпион", "Защитник", "Перевозчик"… Теперь вот "Пчеловод".Трудно не вспомнить про все эти интернет-мемы, что Стейтем просто любит осваивать новые профессии, продюсеры специально не говорят ему, что он снимается в разных фильмах и т.д.

Можно по-разному относится к Джейсону Стейтему, но нельзя не признать, что ему получилось создать новый оформившийся жанр – фильмы со своим участием. Даже если в строке российского поисковика написать "фильм со…", первый предложенный вариант будет "фильм со стетхемом" (именно с таким вариантом написания его фамилии).

Поэтому, если вы видели один из них - вы видели их все. Исключения могут составлять только ансамбльные проекты, вроде "Неудержимых" или "Форсажей".

Но у "фильмов со стетхемом" есть и другое свойство: если вам понравился один такой, остальные вам тоже понравятся. В них есть постоянство: перед просмотром зритель точно знает, что он получит - и картина ему это дает. Даже Дэвиду Эйру с его чередой неудач эту парадигму сломать не получилось.