В Сети появился тизер сериала «Джентльмен в Москве» с Юэном МакГрегором

Тизер мини-сериала «Джентльмен в Москве», в котором главную роль сыграл звезда киноленты «На игле» Юэн МакГрегор, появился на YouTube-канале Showtime. Режиссером новинки стал Сэм Миллер, который стал известным благодаря работе над сериалом «Черное зеркало».

© Фото: кадр из сериала «Джентльмен в Москве»

В основе картины «Джентльмен в Москве» - одноименная книга Амора Тоулза. Действие сериала строится вокруг графа Александра Ростова. По сюжету его арестовывают за давно написанное стихотворение. Вместо ссылки его отправляют отбывать срок в отель «Метрополь». Там Ростов смог наблюдать за крупными событиями в истории государства.