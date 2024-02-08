Чувства в кадре: пять фильмов ко Дню всех влюбленных

14 февраля отмечается День всех влюблённых, который с одинаковым размахом отмечают во многих уголках мира. Прекрасным дополнением к празднику (а быть может, его завершением) будет просмотр романтического кино.

© Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

Рекомендуем обратить внимание на следующие киноленты:

"Письма к Джульетте" (2010)

Софи и Виктор — жених и невеста. Их отношения дали трещину — он, слишком увлекшись собственными делами, перестал уделять ей время. Находясь в Вероне, девушка увидела "дом Джульетты", возле которого оставляют свои письма к героине шекспировского произведения разные девушки, столкнувшиеся с любовными разочарованиями. Однажды, снимая письма со стены, Софи находит письмо, написанное молодой англичанкой Клэр, которая будучи на учёбе в Италии, влюбилась в местного молодого человека, но отказалась убежать с ним. По стечению обстоятельств, Софи знакомится с внуком той самой англичанки и помогает ей найти давнюю любовь.

"Мэри и Макс" (2009)

Анимационная история двух одиноких людей, познакомившихся благодаря переписке. Она — подросток, отчаянно ищущий своё место в мире, он — никому не нужный человек со множеством диагнозов. Они переписывались в течение 16 лет, и только это помогло выжить обоим. В начальных титрах сообщается, что лента основана на реальных событиях.

"Вечное сияние чистого разума" (2004)

Этот фильм подтверждает убеждение о вечности настоящей любви, которой не страшны расстояния и преграды. Джоэл и Клементина принимают решение забыть друг о друге, но, поскольку сделать это не так-то просто (требуется время, а забыть хочется прямо сейчас!) используют новую, немного опасную технологию — стирание памяти...

"Ла-ла Лэнд" (2016)

Музыкальный фильм о том, как шоу-бизнес и его "подводные камни" влияют на отношения двух любящих друг друга людей. Или не любящих? Миа и Себастьян, конкурируя, постоянно подтрунивают друг друга, при этом сопротивляются взаимному притяжению. Время покажет, что выйдет из этих отношений...

"Горбун из Нотр-Дама" (1996)