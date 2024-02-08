Вышел новый тизер мультфильма «Головоломка 2»

Студия Pixar опубликовала новый тизер мультфильма «Головоломка 2». Из него стало известно, что мировая премьера картины состоится 14 июня.

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В ролике также показали, как главная героиня Райли Андерсон играет в хоккей.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон: к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавится новая эмоция — Тревожность. Судя по всему, героиню ждут серьёзные эмоциональные потрясения и путь к большому взрослению. Возможно, в сиквеле появятся и другие эмоции.