Два короткометражных конкурса состоятся в рамках кинофестиваля «Черноречье Фест»
В этом году фильмы короткого метра на кинофестивале «Черноречье Фест» будут представлены в рамках двух конкурсов: 14 режиссерских работ – в общем короткометражном конкурсе и 6 – в специальном конкурсе короткометражек для всей семьи.
В первом из них кино будут оценивать члены жюри во главе с режиссером, художником, композитором и певицей Полиной Ольденбург, а во втором – сами зрители. Общий хронометраж программы короткого метра составляет 5 часов.
Также в составе жюри короткого метра – актер Артем Алексеев и режиссер, актриса Юрия Кудояр, которая в рамках первого кинофестиваля «Черноречье Фест» стала победителем в номинации «Лучший короткометражный фильм» с фильмом «Изнанка».
Продолжительность короткометражек, заявленных на конкурс, составляет от 5 до 30 минут, возрастной ценз в общем конкурсе – от 6+ до 18+.
«Среди короткометражек – социальные игровые фильмы, драмы о судьбе человека и о человеке в профессии, о взаимоотношениях детей и взрослых и, конечно же, о любви, о мечте. Некоторые киноработы были сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, «Петрович» – в составе специального кинопроекта, посвященного безопасности на рабочем месте. В коротком метре, как и в полном, на экране разворачивается целая история, но за счет ограниченного времени, как верно заметила наш программный директор Александра Жукова, это территория актуальности и неожиданности, наполненная смыслами, сюжетами, персонажами и киноязыком», – сказал президент кинофестиваля «Черноречье Фест» Сергей Новожилов.
Отметим, что показы короткометражек будут проходить в Центральном городском кинозале им. Изольды Извицкой с 23 по 25 февраля. Полное расписание кинопоказов будет опубликовано в понедельник, 12 февраля, на сайте Дворца культуры химиков https://dkhdzr.ru/.
Короткометражный конкурс:
«Братишка», реж. Алина Сабирова, 24 мин., 18+, 2023 г.
«Будет дождь», реж. Ирина Иванова, 24 мин., 16+, 2023 г.
«В темноте», реж. Ольга Добромыслова, 16 мин., 2023 г.
«Здесь недалеко», реж. Тимур Чоплиани, 21 мин. 20 сек., 16+, 2023 г.
«Лелера», реж. Николай Коваленко, 21 мин., 16+, 2023 г.
«Одиссей и сирена», реж. Алекс Некто, 11 мин. 36 сек., 18+, 2023 г.
«Прости меня, Аня», реж. Клавдия Коршунова, 15 мин., 2023 г. «Расскажи», реж. Григорий Сазанов, 14 мин., 6+, 2022 г.
«С вас 6500», реж. Андрей Васильев, 6 мин. 20 сек., 16+, 2023 г. «Петрович», реж. Геннадий Иванов, 10 мин., 2023 г.
«Уроки музыки», реж. Кристина Зыбенкова, 25 мин. 31 сек. , 12+, 2023 г.
«Черный ящик», реж. Николай Беляков, 11 мин., 2023 г.
«Читмил», реж. Дарья Лебедева, 10 мин. 30 сек., 18+, 2023 г.
«Я повзрослел», реж. Грант Варжапетян, 30 мин., 2023 г.
Короткометражный конкурс фильмов для всей семьи:
«В лодке», реж. Ксения Роганова, 8 мин. 07 сек., 2023 г.
«Обмен», реж. Дарья Лебедева, 5 мин. 33 сек., 2022 г.
«Про маленькую Сашу», реж. Ольга Добромыслова, 9 мин., 2021 г. «Тоша-мамонтоша», реж. Оксана Сташенко, 18 мин., 2023 г.
«Три дороги», реж. Эдгар Пунцилис, 8 мин., 2024 г.
«Хочу все исправить», реж. Виктор Тамбовкин, 13 мин. 28 сек., 2023 г.