Два короткометражных конкурса состоятся в рамках кинофестиваля «Черноречье Фест»

«Среди короткометражек – социальные игровые фильмы, драмы о судьбе человека и о человеке в профессии, о взаимоотношениях детей и взрослых и, конечно же, о любви, о мечте. Некоторые киноработы были сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, «Петрович» – в составе специального кинопроекта, посвященного безопасности на рабочем месте. В коротком метре, как и в полном, на экране разворачивается целая история, но за счет ограниченного времени, как верно заметила наш программный директор Александра Жукова, это территория актуальности и неожиданности, наполненная смыслами, сюжетами, персонажами и киноязыком», – сказал президент кинофестиваля «Черноречье Фест» Сергей Новожилов.