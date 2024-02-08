Опубликован трейлер российской мелодрамы «Фрау»

Действие картины разворачивается вокруг Кристины — балерины в Пермском театре оперы и балета. По сюжету она в качестве эксперимента вступает в отношения с продавцом рыболовного магазина Ваней. Девушку не совсем устраивает ее новый партнер и его привычки, однако она собирается это исправить.