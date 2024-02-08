Опубликован трейлер российской мелодрамы «Фрау»
На YouTube-канале кинокомпании «Пионер» появился дебютный трейлер фильма «Фрау». Главную роль в российской мелодраме исполнила Лиза Янковская.
Действие картины разворачивается вокруг Кристины — балерины в Пермском театре оперы и балета. По сюжету она в качестве эксперимента вступает в отношения с продавцом рыболовного магазина Ваней. Девушку не совсем устраивает ее новый партнер и его привычки, однако она собирается это исправить.
Роль парня героини Лизы Янковской досталась актеру Вадику Королеву. Режиссером ленты выступила Любовь Мульменко.
Премьера «Фрау» в прокате состоится 14 марта. Впервые лента была показана еще в 2023 году на кинофестивале «Маяк» в Геленджике.
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