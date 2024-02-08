На экраны вышла бразильская анимация «Звериный рейс»

В кинотеатрах редкий гость - полнометражная музыкальная анимация из Бразилии. В оригинале - "Ноев ковчег", у нас она выходит под названием "Звериный рейс".

© 0Российская Газета

В основе, понятно, библейская легенда про Всемирный потоп и праведного шестисотлетнего дедушку Ноя, который по указанию Всевышнего соорудил ковчег в триста локтей длиною и разместил в нем жену с сынишками и каждой земной твари по паре - чтобы после потопа каждая, от мухи до слона, могла продолжить свой род.

На эту тему создано много стихов, пьес, мистерий, песен и фильмов. Возникла и детская стихотворная книга на португальском. Ее автор - знаменитый в Бразилии поэт, певец, писатель, дипломат, заядлый курильщик, большой ходок и любитель виски Винисиус де Морайс, стоявший у истоков боссановы и сочинивший, в частности, всемирно известный хит "Девушка из Ипанемы". Книга стала местной классикой, и авторы мультика, взявшегося покорить планету, обратились именно к ней. Песни и стихи Морайса составили большую часть музыки к этому фильму режиссеров Серджиу Мачаду и Алоиса Ди Лео. В оригинальном варианте, конечно. Что от них осталось в дубляже - легко вообразить. Впрочем, тем, кто захотят узнать, как все звучало на португальском и английском, стоит остаться в зале на финальные титры - получите наслаждение от роскошно исполненных и великолепно записанных песен.

В фильме оживают образы, стихи и песни из книги знаменитого создателя боссановы Винисиуса де Морайса

Ставить картину взялась сильная амбициозная команда, и в ней, в качестве одного из продюсеров, - известный бразильский режиссер Уолтер Саллес, создатель незабываемого "Центрального вокзала".

То обстоятельство, что кровожадный Господь наслал на землю потоп, чтобы уничтожить погрязшее в грехах человечество, а заодно и всю живность, в семейном фильме благоразумно опущено: ну, беспричинно разверзлись хляби, чего не бывает!

Герои фильма - два брата-мышонка, один, Тито, певец и гитарист, другой, Вини, застенчивый поэт. Прознав, что Бог поручил Ною спасать земную жизнь, они решили любой ценой попасть на ковчег. Но это невозможно: пара должна быть разнополой. Веселый таракан помогает братьям найти решение, и вот они уже в толпе коров, уток, жирафов и крокодилов бодро топочут по трапу. Рейс должен продолжаться сорок дней и сорок ночей, и провизии может не хватить. Хищники в ярости: обещали шведский стол - а тут грозит голодуха, пора присматривать добычу. Ковчегу придется пройти через шторма и ливни, он получит пробоину и почти разделит участь "Титаника", но... впрочем, зачем вам спойлеры?

Винисиус де Морайс был веселый бунтарь. Он примкнул к компартии и не терпел диктатуру. Поэтому и в стихах его, и в фильме проскользнут сатирические нотки. Царь зверей Лев и на ковчеге не хочет быть равным среди равных - он самовлюблен и уверен в своем богоданном праве на власть. Один взгляд - и все лежат, один рык - и все трепещут, а ослушников и слишком умных он съест. В детском фильме обнаружатся злободневные аллюзии.

Изобразительно картина неоригинальна, но занятна, использована техника 3D, зверушки напоминают своих собратьев из фильма и популярной видеоигры "Мадагаскар".

Если судить кинокораблик по гамбургскому счету, в нем много суеты, от которой судно тормозится. Винт крутится - а ни в какую. Но все сдвинется с места, когда зверушки, чтобы скоротать время, затеют конкурс певцов. По регламенту, до окончания конкурса никто никого не ест. Здесь авторы могли бы развернуть роскошный концерт, какие, увы, в мультиках постдиснеевской эры вышли из употребления. Будут несколько номеров симпатичных и даже смешных - типа козлиного рэпа с ансамблями в стиле "Короля Льва", но чаще музыка тонет в лихорадочном действии. Наши дублеры старались на славу, но латиноамериканского драйва и природно безупречных гармоний у них в запасе не оказалось.

Знатоки бразильской поп-музыки могут заметить, что в фигурках братцев-мышек с гитарой наперевес авторы фильма зашифровали, даже придав сходство в пластике, королей боссановы Винисиуса де Морайса и его партнера по знаменитому дуэту Тома Жобима.