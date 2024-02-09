Вышел трейлер сериала «Наклз» про героя из вселенной Соника

Paramount Pictures поделилась первым трейлером сериала «Наклз» по вселенной Соника. События картины развернутся между второй и третьей частью фильмов серии «Соник в Кино». Главным героем станет красная ехидна Наклз.

Сюжет сериала расскажет о том, как Наклз будет обучать Уэйда Уиппла пути воина Ехидны. Главного героя озвучит Идрис Эльба, а его протеже — Адам Палли.

В сериале будут как живые актеры, так и анимация. Первый сезон «Наклза» будет состоять из шести серий. Премьера состоится 27 апреля.