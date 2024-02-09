Почему «Аргайл: Супершпион» называют самым большим провалом года

В параллельном прокате вышел «Аргайл: Супершпион», новый фильм режиссера блокбастера «Kingsman: Секретная служба» Мэттью Вона. То подражающий бондиане, то пародирующий ее шпионский триллер стоил 200 миллионов долларов и забит звездами всех мастей — от Дуа Липы до Генри Кавилла, от Сэма Рокуэлла до Сэмюэла Л. Джексона. Тем не менее это пока главное посмешище года в кино — над творением Apple потешаются как критики, так и зрители. Как «Аргайл» ухитрился так провалиться, рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 1 февраля Страна: Великобритания, США Продолжительность: 2 ч 19 мин Режиссер: Мэттью Вон В ролях: Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Генри Кавилл, Дуа Липа, Сэмюэл Л. Джексон

Писательницей Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард) стала случайно. Когда-то она работала официанткой и любила кататься на коньках. Увлечение сыграло с Элли злую шутку: несчастный случай заставил ее попрощаться с работой. Однако роковое падение стало и началом новой жизни, в которой Конвей принялась как одержимая записывать на бумагу давно копившиеся в голове сюжеты. Так на свет появился Аргайл (Генри Кавилл, которому очень к лицу шварценеггеровский ежик) — секретный агент, противостоящий своим бывшим нанимателям из организации «Директорат». Однажды, размышляя над финалом пятого романа про Аргайла, Элли отправилась на поезде к маме (Кэтрин О’Хара). Там к ней подсел косматый Эйдан (Сэм Рокуэлл), который представился шпионом и сообщил мисс Конвей, что ее хотят убить все остальные пассажиры вагона. Слова эти оказались чистой правдой. Дело в том, что в своих книжках Элли детально описала реальный расклад в шпионском мире, и теперь по ее следу послал убийц глава организации «Дивизион» (Брайан Крэнстон).

Голливудские гастроли англичанина Мэттью Вона длятся уже 14 лет, и за этим как-то подзабылось, что начинал он продюсером своего друга Гая Ричи и постановщиком решенного в духе «Большого куша» криминального фарса «Слоеный пирог». После этого была «Звездная пыль» по Нилу Гейману, и только потом Мэттью поставил «Пипца» и получил славу остроумного постановщика кинокомиксов. Перед «Аргайлом» Вон занимался трилогией Kingsman, которую в результате (пока что) завершил приквелом о Первой мировой войне.

Теперь пришло время двигаться дальше — необходимо поддерживать репутацию человека креативного и способного придумывать киновселенные с нуля

Честолюбивый британец и супруг Клаудии Шиффер (в продюсерской части титров «Аргайла» она значится под псевдонимом «Клаудия Вон») считает важным не забывать своего происхождения. Так что вполне логично, что вот уже второй раз в качестве источника вдохновения Вон использует чисто английский жанровый канон. В случае с Kingsman это были скорее «Мстители» (не марвеловские), «Аргайл» же напрямую кивает в сторону бондианы. Впрочем, после такого надругательства над шпионским кино Барбара Брокколи скорее всего навсегда вычеркнет Вона из списка возможных постановщиков новой картины об агенте 007.

С картиной «Пипец» Вон ворвался в 2010-м в набирающую обороты корпорацию кинокомиксов и покорил зрителей изобретательностью экшн-сцен, вкусом к ультранасилию и запредельным для жанра цинизмом. Все эти ингредиенты постановщик продолжает использовать и сегодня. Начнем с цинизма. Обман здесь начинается уже с постера, на котором позируют Генри Кавилл и певица Дуа Липа в золотом платье. Кавилл на деле задействован преимущественно в трюковых сценах, где выполняет роль дублера Сэма Рокуэлла или говорящей галлюцинации главной героини. С Дуа Липой ситуация еще более вопиющая: она лишь на пять минут появляется в прологе. Правда, золотое платье (отдельно от певицы) много показывают в финальной трети этого очень длинного фильма.

Слоган фильма гласит: «Чем лучше шпион, тем больше лжет он» (на английском, конечно, получается изящнее: the greater the spy, the bigger the lie), так что издевательская стратегия Вона вполне ясна. Другое дело, что если своеобразное чувство юмора и хореографическая фантазия в постановке драк по-прежнему на месте, то чувства меры и ритма режиссеру катастрофически отказывают. Началось это не вчера — уже второй Kingsman напоминал гала-концерт по заявкам. Однако теперь вся эта свистопляска надоела даже публике: «Аргайл» скверно стартовал в американском прокате — за первую неделю проката фильм собрал всего 39,5 миллиона долларов. При бюджете в 200 миллионов это безусловный провал. Другое дело, что основной площадкой для картины изначально должны стать не кинозалы, а стриминговый сервис Apple TV+, так что бухгалтерия еще может выйти на приемлемый уровень. Реакцию критиков, проклявших «Аргайла» за затянутость и глупость, однако, уже не поправишь, но кому они, в общем, нужны, эти критики.

Проблема «Аргайла» в том, что Вон не может или не хочет придумывать что-то оригинальное, а в выбранном им жанре высокобюджетного шапито со стрельбой это жизненно необходимо

Зрители его предыдущих картин точно будут разочарованы — за исключением, конечно, совсем уж истовых фанатов. Для них здесь и суматошный монтаж (половина падений Рокуэлла, напомним, отдублирована идентичными кадрами с Кавиллом), и несколько жестоких убийств, и пара масштабных сражений, оформленных дурной мультипликационной графикой. Нововведения заключаются в том, что каждую шутку здесь принято дошучивать практически до вопроса «дошло?», из-за чего картина на сорок минут длиннее, чем нужно. Циничных ударов по нервам (вроде сожжения Николаса Кейджа в «Пипце») тоже фактически нет. То ли Вон стал добрее, то ли в Apple его попросили адаптировать творческий метод для менее сурового возрастного рейтинга. Из этих же сентиментальных соображений в фильме то и дело звучит Now and Then — с большой помпой опубликованная в конце прошлого года последняя песня The Beatles. Используется это замечательное произведение так назойливо, что к концу успевает, как ни удивительно, надоесть

С учетом всего вышесказанного «Аргайл», пожалуй, даже не так плох, как кажется большинству критиков. Обаяния Рокуэлла хватает на то, чтобы заставить сердце фильма биться с почти комфортной частотой. Когда кривляния Сэма не работают, на арену выходят тяжеловесы Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон, Кэтрин О’Хара и, разумеется, кот, которого на экране даже несколько больше, чем нужно. Увы, но несмотря на то, что у Брайс Даллас Ховард здесь формально главная роль, сводится она преимущественно к более или менее комическим гримасам. Даже София Бутелла, появляясь на пять минут ближе к концу, смотрится выразительнее. Временами кажется, что постановка в центр композиции девушки была нужна Вону исключительно для очередного обманного маневра. На это же указывают финал и сцена после титров, обещающие сращивание вселенных «Аргайла» и Kingsman в самом ближайшем будущем. Если Apple даст денег, конечно.