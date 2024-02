Почему «Аргайл: Супершпион» называют самым большим провалом года

Слоган фильма гласит: «Чем лучше шпион, тем больше лжет он» (на английском, конечно, получается изящнее: the greater the spy, the bigger the lie), так что издевательская стратегия Вона вполне ясна. Другое дело, что если своеобразное чувство юмора и хореографическая фантазия в постановке драк по-прежнему на месте, то чувства меры и ритма режиссеру катастрофически отказывают. Началось это не вчера — уже второй Kingsman напоминал гала-концерт по заявкам. Однако теперь вся эта свистопляска надоела даже публике: «Аргайл» скверно стартовал в американском прокате — за первую неделю проката фильм собрал всего 39,5 миллиона долларов. При бюджете в 200 миллионов это безусловный провал. Другое дело, что основной площадкой для картины изначально должны стать не кинозалы, а стриминговый сервис Apple TV+, так что бухгалтерия еще может выйти на приемлемый уровень. Реакцию критиков, проклявших «Аргайла» за затянутость и глупость, однако, уже не поправишь, но кому они, в общем, нужны, эти критики.