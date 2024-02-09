Дензел Вашингтон возглавит ремейк «Рая и ада» Акиры Куросавы
Обладатель «Оскара» Дензел Вашингтон сыграет главную роль в ремейке триллера японского режиссера Акиры Куросавы «Рай и ад», вышедшего в 1963 году. Съемки киноленты стартуют в марте.
Режиссером фильма выступит Спайк Ли, известный по фильмам «Делай как надо!», «Малкольм Икс», «25-й час», «Не пойман — не вор», «Чирак» и «Чёрный клановец». Ремейк спродюсируют студии A24 и Apple, сообщает Variety.
Кинолента расскажет о влиятельном бизнесмене, сына которого хотят похитить преступники и потребовать за него выкуп. Однако по ошибке жертвой становится сын шофера. Главному герою предстоит выбор: заплатить злоумышленникам, укравшим чужого сына, или решить вопрос иначе.
Ремейк «Рая и ада» станет пятой по счету картиной, в которой воссоединятся Вашингтон и Ли. Точная дата премьеры пока неизвестна.