Дензел Вашингтон возглавит ремейк «Рая и ада» Акиры Куросавы

Обладатель «Оскара» Дензел Вашингтон сыграет главную роль в ремейке триллера японского режиссера Акиры Куросавы «Рай и ад», вышедшего в 1963 году. Съемки киноленты стартуют в марте.

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Кинолента расскажет о влиятельном бизнесмене, сына которого хотят похитить преступники и потребовать за него выкуп. Однако по ошибке жертвой становится сын шофера. Главному герою предстоит выбор: заплатить злоумышленникам, укравшим чужого сына, или решить вопрос иначе.