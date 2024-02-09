Звезда фильма «Пипец» Аарон Тейлор-Джонсон снимется в ленте режиссера «Любой ценой»

«В фильме я постараюсь совместить две яркие сюжетные линии — ограбление банка и бомбу, которая в любой момент может взорваться. С помощью этого я хочу создать максимальное напряжение, соблюдая при этом полный реализм происходящего. Боб Хопкинс взял мои идеи и сварганил из них увлекательный сценарий, по которому мы планируем снимать фильм», — прокомментировал Маккензи.