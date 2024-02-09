Звезда фильма «Пипец» Аарон Тейлор-Джонсон снимется в ленте режиссера «Любой ценой»
Лауреат «Золотого глобуса» Аарон Тейлор-Джонсон, известный по кинолентам «Пипец» и «Быстрее пули», присоединился к актерскому составу фильма «Взрыватель» (Fuze). Постановщиком картины выступил Дэвид Маккензи, с которым британский актер уже работал над лентами Любой ценой» (Hell or High Water) и «Король вне закона» (Outlaw King).
Сценарий фильма разработал Бен Хопкинс, сообщает Deadline. Действие ленты развернется вокруг неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой на строительной площадке в центре Лондона. Это обстоятельство приведет к массовой эвакуации людей в округе, а также послужит идеальным прикрытием для ограбления, которым и займутся главные герои.
«В фильме я постараюсь совместить две яркие сюжетные линии — ограбление банка и бомбу, которая в любой момент может взорваться. С помощью этого я хочу создать максимальное напряжение, соблюдая при этом полный реализм происходящего. Боб Хопкинс взял мои идеи и сварганил из них увлекательный сценарий, по которому мы планируем снимать фильм», — прокомментировал Маккензи.
Продюсерами фильма выступили Джиллиан Берри, Себастьен Рейбо, а также Каллум Грант. Точная дата премьеры, как и другие детали киноленты, пока неизвестны.