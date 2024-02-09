Появилось первое промо сериала "Челюскин". Первые"
Вечером четверга состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, где были представлены основные проекты, которые должны выйти вы этом году.
В частности, был анонсирован фильм, который продолжит культовую франшизу - "Особенности национальной больницы".
Из других важных событий вечера - демонстрация первого промо-ролика сериала "Челюскин". Первые". Его представил продюсер Фёдор Бондарчук.
Российская газета
Сериал расскажет о знаменитом подвиге экипажа парохода "Челюскин" в Арктике 1934 году.
Российская газета
В главных ролях - Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро.
"Кинократия" выкладывает экранку первого ролика, который пока недоступен в Сети.