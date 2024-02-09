Появилось первое промо сериала "Челюскин". Первые"

Вечером четверга состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, где были представлены основные проекты, которые должны выйти вы этом году.

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В частности, был анонсирован фильм, который продолжит культовую франшизу - "Особенности национальной больницы".

Из других важных событий вечера - демонстрация первого промо-ролика сериала "Челюскин". Первые". Его представил продюсер Фёдор Бондарчук.

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Сериал расскажет о знаменитом подвиге экипажа парохода "Челюскин" в Арктике 1934 году.

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