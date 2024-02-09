$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Появилось первое промо сериала "Челюскин". Первые"

Вечером четверга состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, где были представлены основные проекты, которые должны выйти вы этом году.

Появилось первое промо сериала "Челюскин". Первые"
© Российская газета

В частности, был анонсирован фильм, который продолжит культовую франшизу - "Особенности национальной больницы".

Из других важных событий вечера - демонстрация первого промо-ролика сериала "Челюскин". Первые". Его представил продюсер Фёдор Бондарчук.

Российская газета

Сериал расскажет о знаменитом подвиге экипажа парохода "Челюскин" в Арктике 1934 году.

Российская газета

В главных ролях - Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро.

"Кинократия" выкладывает экранку первого ролика, который пока недоступен в Сети.

Фильмы и сериалы
Стася Милославская
Глеб Калюжный
Кирилл Кяро
Федор Бондарчук