Документальный фильм о Романе Костомарове выйдет в кино 9 марта
9 марта в прокат выйдет документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды».
Картина расскажет о возвращении олимпийского чемпиона к полноценной жизни после тяжелой болезни.
«Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, – друзья, коллеги, врачи.
Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все», – рассказал Костомаров.
Режиссером фильма выступил Михаил Щедринский. В картину вошли интервью с самим Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами.
Съемки велись с конца 2023 года.