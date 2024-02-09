Документальный фильм о Романе Костомарове выйдет в кино 9 марта

«Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, – друзья, коллеги, врачи.

Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все», – рассказал Костомаров.