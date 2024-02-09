Киллиан Мерфи сыграет главную роль в фильме «Стив»
Номинант «Оскара» Киллиан Мерфи, известный по картине «Опенгеймер», возглавит актерский состав в адаптации бестселлера «Застенчивый» (Shy) писателя Макса Портера. Режиссером киноленты «Стив» выступит Тим Милантс, работавший над несколькими сериями «Легиона» и «Острых козырьков».
Адаптацией романа английского писателя займется продюсерская компания Big Things Films. Ее основал сам Мерфи вместе с давним приятелем Аланом Молони, сообщает Deadline.
Картина «Стив» расскажет о сутках из жизни директора коррекционной школы. По сюжету герой попытается изо всех сил совладать с учащимися, а также побороть свои усугубляющиеся психологические проблемы.
Съемки фильма намечены на весну 2024 года. Премьера киноленты состоится на стриминговой платформе Netflix.