Киллиан Мерфи сыграет главную роль в фильме «Стив»

Номинант «Оскара» Киллиан Мерфи, известный по картине «Опенгеймер», возглавит актерский состав в адаптации бестселлера «Застенчивый» (Shy) писателя Макса Портера. Режиссером киноленты «Стив» выступит Тим Милантс, работавший над несколькими сериями «Легиона» и «Острых козырьков».

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Адаптацией романа английского писателя займется продюсерская компания Big Things Films. Ее основал сам Мерфи вместе с давним приятелем Аланом Молони, сообщает Deadline.

Картина «Стив» расскажет о сутках из жизни директора коррекционной школы. По сюжету герой попытается изо всех сил совладать с учащимися, а также побороть свои усугубляющиеся психологические проблемы.