Ченнинг Татум сыграет грабителя «Макдональдс» в криминальной картине Roofman

Кинолента Roofman будет основана на реальной истории Джеффри Манчестера, известного ограблениями «Макдональдс». Преступник проникал в рестораны быстрого питания через крышу, заманивал персонал в морозильные камеры, а затем опустошал кассы. За это его прозвали «Руфманом». Кроме того, мужчина был известен не только количеством краж, коих у него не меньше 60, но также своей вежливостью и отсутствием насилия по отношению к жертвам.

В 2000 году Манчестера все-таки поймали и отправили в тюрьму, однако ему удалось сбежать. Несколько месяцев он скрывался от полицейских в супермаркете Toys ‘r Us and Circuit City в Северной Каролине. Снова поймать Джеффри удалось лишь из-за того, что он по случайности оставил отпечатки пальцев на диске с фильмом «Поймай меня, если сможешь» в магазине электроники.