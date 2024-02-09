Ченнинг Татум сыграет грабителя «Макдональдс» в криминальной картине Roofman
Американский актер Ченнинг Татум, известный по комедийному боевику «Мачо и ботан», возглавит актерский состав фильма Roofman. Режиссером и сценаристом (в соавторстве с Кирком Ганном) выступит Дерек Сиенфрэнс — постановщик «Валентинки», «Место под соснами» и «Свет в океане».
Кинолента Roofman будет основана на реальной истории Джеффри Манчестера, известного ограблениями «Макдональдс». Преступник проникал в рестораны быстрого питания через крышу, заманивал персонал в морозильные камеры, а затем опустошал кассы. За это его прозвали «Руфманом». Кроме того, мужчина был известен не только количеством краж, коих у него не меньше 60, но также своей вежливостью и отсутствием насилия по отношению к жертвам.
В 2000 году Манчестера все-таки поймали и отправили в тюрьму, однако ему удалось сбежать. Несколько месяцев он скрывался от полицейских в супермаркете Toys ‘r Us and Circuit City в Северной Каролине. Снова поймать Джеффри удалось лишь из-за того, что он по случайности оставил отпечатки пальцев на диске с фильмом «Поймай меня, если сможешь» в магазине электроники.
Продюсированием киноленты займутся Дилан Селлерс и Крис Паркер вместе с Джейми Патрикофом) и Линетт Хауэлл Тейлор. Все финансовые вопросы проекта на себя взяла компания Limelight, сообщает Deadline. Дата премьеры фильма Roofman пока неизвестна.