Драму «Мечтатели» Бертолуччи снова покажут в России

Романтическую драму «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи снова покажут в кинотетарах России — повторная премьера состоится 4 апреля. Об этом стало известно благодаря данным издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Действия картины разворачиваются в 1968 году в Париже. Сюжет вращается вокруг молодых студентов: Мэттью, Изабель и Тео. Оторванные от мира студенческих волнений, все трое беззаветно отдаются сексуальным и психологическим экспериментам, а также обсуждают киноискусство. Фильм основан на одноимённой книге Гилберта Адэра.