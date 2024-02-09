«Мастер и Маргарита» вошел в топ-7 самых кассовых фильмов 2024 года

8 февраля российская лента «Мастер и Маргарита» вошла в топ-7 самых кассовых фильмов 2024 года. Сборы картины уже превысили 11,8 млн рублей ($ 11 млн).

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Велик шанс, что отечественная работа сможет добраться и до пятой строчки, поскольку разрыв составляет всего $ 2,2 млн.

Самым кассовыми фильмом текущего года остаётся боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэтхэмом — он заработал больше $ 123 млн.